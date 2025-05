'Sabichón 2P2 e o misterioso mundo das cantareiras'. É o nome do podcast co que os escolares do CEIP Torre Cela de Bueu lograron facerse co premio Radio na Biblio.

O podcaste é un faladoiro sobre as letras galegas realizado polo alumnado de terceiro e cuarto curso de educación primaria.

Agora, o traballo premiado será emitido na Radio Galega e difundido a través da súa páxina web e da canle dixital do Diario Cultural.

O concurso, convocado pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP e a Radio Galega, chegou este curso á súa sétima edición e premiou oito centros educativos da comunidade.

Programa de radio dos escolares de Torre de CelaCEIP Torre de Cela, Bueu

Ademais do CEIP Torre Cela, resultaron premiados escolares de Baña, Cospeito, Ferrol, Laza, Malpica de Bergantiños, Vedra e Vilagarcía de Arousa.

Esta edición do certame está dedicado ás cantareiras e á poesía popular oral, ás que se lle rende homenaxe co gallo do Día das Letras Galegas 2025.

Con este premio, os escolares reciben unha asignación de 1.250 euros para melloras no laboratorio/emisora de radio ou para actividades relacionadas co funcionamento deste laboratorio de radio, sempre vinculado á biblioteca do centro.