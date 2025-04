"Éxito" da cuarta Feira do Libro de Soutomaior, con grande acollida na xornada inaugural

"Éxito de participación". Este é o balance que realiza o Concello sobre a primeira xornada da Feira do Libro de Soutomaior, que abriu este sábado a súa cuarta edición.

A programación do sábado estivo centrada na carpa instalada na Alameda de Talo Río, en Arcade, e incluíu desde as 11.00 horas a animación de rúa de 'A Organeta' dende o Cruce de Pierres ata Talo Río.

Entre as 11.30 horas e as 21.00 horas, a actividade non parou na carpa, repartida en distintos espazos: Espazo Editorial, con seis editoriais (Antela Editorial, Boadicea Editora, Cuarto de Inverno, Belagua Ediciones, Galaxia e Editorial Elvira); Espazo Lector, con charlas, coloquios epresentacións de libro; Espazo Enreda, con xogos e actividades de dinamización; Espazo Escenario, con espectáculos; Espazo Artístico; Espazo Bebeteca, destinado a crianzas de 0 a 3 anos; e Espazo Petit Furgo.

A concelleira de Cultura, Silvia Cernadas, achegouse ata a feira e sinalou que no goberno local están "encantados coa acollida e recepción" desta feira

Destacou que se trata dunha cita cultural que se "preocupa pola igualdade, a inclusión" e que inclúe espectáculos, xogos e actividades para todos os públicos, de bebés a adulto.

Como unha das actividades máis destacadas, Silvia Cernadas pon o foco na presentación do libro infantil sobre María Vinyals co que comezan as celebracións do 150 aniversario do seu nacemento, Marquesa vermella, pequena biografía de María Vinyals, de Polo Correo do Vento.

Houbo reparto de exemplares ata esgotar existencias e a presentación tamén contou con apoio en lingua de signos.

Durante a xornada do sábado o programa tamén incluíu a presentación e posta en escena de ‘A Biblioteca galáctica contra a IA Fantástica’, un espectáculo de Taxarina que contou co seu autor, Carlos Labraña. O autor, ademais, asinou exemplares e repartiunos ata esgotar existencias.

Carlos Labraña asinou libros en SoutomaiorConcello de Soutomaior

Tamén se realizou a presentación de O mergullador das verbas, coa súa autora, Majo Villar; e houbo o espectáculo ‘Travesía Unicornio’, de Teatro Ghazafellos.

Este domingo, o escenario elixido para a mañá foi o mesmo de Talo Río co servizo de Bibliofogar, en horario de 12:00 a 14:00h.

Xa pola tarde, de 17:00 a 20:00 horas, a Feira do Libro chegará a Soutomaior, a Casa da Cultura Rexina Míguez Noval tamén coas actividades, xogos e contacontos de Bibliofogar.

Dende o Concello convidan a todo o mundo a que vaian gozar deste último día e animan a que todo o que se suba ás redes sociais deste evento se faga baixo o hashtag #FeiraDoLibroDeSoutomaior.