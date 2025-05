O Día das Letras Galegas, que este ano a Real Academia Galega dedica ás cantareiras e á poesía popular oral, viviuse con festa e bo ambiente en Pontevedra.

A xornada tivo como eventos principais a Festa da Lingua 2025, organizada polo Centro Social A Pedreira e o Concello de Pontevedra, e o ciclo En Galégate!, edición especial do Galegote Rock.

Coa axuda do bo tempo, as rúas e prazas de Pontevedra convertéronse en espazos de convivencia e diversión ao redor da cultura galega.

A Festa dá Lingua programou durante a xornada actividades abertas á cidadanía e para todos os públicos co obxectivo de pór en valor a lingua propia de Galicia a través da música, o teatro ou os xogos populares, entre outras actividades. Non faltou a lectura dun manifesto simbólico e participativo.

Durante toda a mañá, houbo Book-crossing por diferentes puntos da cidade e a primeira cita masiva foi o espectáculo infantil 'Con lingua própria' de Peter Punk, que comezou pasadas o once da mañá na rúa Serra.

Xogos tradicionais con Miudiño, pasacalles con Foula, sesión vermú con Foula e as Pandereteiras de Quireza e comida popular encheron o resto da mañá, para dar paso, xa pola tarde, a unha festa final co alumnado do Centro Social A Pedreira.

Durante a mañá, o ciclo En Galégate! encheu o Campiño de Santa María de música en gallego, da man de Raposa e Carlos Castro e Montedapena pola mañá; e 9Louro e Duendeneta Dilleis pola tarde.

CORAL POLIFÓNICA E BANDA DE MÚSICA DE SALCEDO

Tamén a Coral Polifónica e a Banda de Música de Salcedo se sumaron á conmemoración cun concerto no Teatro Principal.

A Coral actuou baixo a dirección de Cristina Castro Pintos e a Banda de Música, baixo a batuta do mestre Alfredo Sánchez Seara e a actuación tamén incluíu unha adaptación de El Quijote en galego, interpretada polo polifacético artista Nani Matos.

O peche de ouro foi co Himno Galego tocado pola banda e cantado por todo o público posto en pé.