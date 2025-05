"O Galego, lingua de éxito" comeza reivindicando o seu uso en todos os ámbitos

O ciclo de palestras "O Galego, lingua de éxito", organizado polo Ateneo de Pontevedra en colaboración co Concello, iniciou no serán deste martes con notable asistencia de público a súa andaina na Casa das Campás.

A primeira das tres sesións programadas para este mes de maio centrouse no papel da nosa lingua no eido da ciencia e a industria, contando coa participación de Pablo López, director da revista GCiencia, e Daniel Hermosilla, CEO do grupo Rodiñas.

Durante a xornada inaugural, os relatores destacaron as posibilidades do galego como ferramenta de comunicación científica e empresarial, amosando exemplos de proxectos exitosos que apostan pola nosa lingua como vehículo de expresión e identidade.

O ciclo, presentado esta semana polo edil de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez, e o presidente do Ateneo, Xaime Toxo, busca destacar as experiencias positivas do uso do galego en diversos ámbitos profesionais, afastándose do discurso da problemática sociolingüística para centrarse nas potencialidades e fortalezas da nosa lingua.

"Queremos amosar que o galego está vivo e que con el podemos estar na primeira liña, nas vangardas", sinalou Toxo durante a presentación do ciclo, destacando a importancia de visibilizar os puntos fortes do idioma e a súa capacidade para conquistar novos espazos.

As próximas citas terán lugar os martes 20 e 27 de maio, tamén ás 19:00 horas na Casa das Campás e con entrada libre ata completar a capacidade da sala.

O vindeiro martes 20 celebrarase a palestra "O galego no cine e na banda deseñada", que contará coa participación da guionista e directora de cine Jaione Camborda, recentemente galardoada na Berlinale, e o recoñecido ilustrador e historietista Kiko da Silva.

Para pechar o ciclo, o martes 27 terá lugar a xornada dedicada ás "Industrias musicais", coa presenza do artista, cantareiro e bailador Mondra, e a cantante e produtora musical Uxía Senlle, dúas voces fundamentais da escena musical galega actual.

Esta iniciativa, enmarcada no programa "Maio, mes da lingua", pretende reivindicar o galego como unha lingua con futuro e capacidade para desenvolverse en todos os ámbitos.