O Grove, Sanxenxo e Soutomaior, paradas dun espectáculo multidisciplinar sobre a Costa da Morte

Ata dezasete representacións entre os meses de xuño e xullo ten programadas xa Costa da Morte, cartografía dun naufraxio, o espectáculo multidisciplinar creado polo Centro Dramático Galego e a dramaturga e directora Mariña Lestón.

A xira deste espectáculo, que arrancará o 5 de xuño en A Guarda, chegará a Soutomaior (peirao de Arcade, 6 de xuño), Sanxenxo (Praza do Mar, 14 de xuño) e O Grove (Museo das Salgadeiras, 10 de xullo), entre outras localidades galegas.

Mariña Lestón asina a dramaturxia, dirección e produción desta montaxe, que ela mesma pon en escena para propoñer unha viaxe pola historia marítima galega a través de relatos reais e cantigas populares interpretadas en directo.

A implicación do Centro Dramático Galego neste proxecto multidisciplinar insírese na súa aposta para achegar o teatro a todo o territorio.

Natural de Fisterra, Lestón medrou escoitando historias dos naufraxios da súa zona, a Costa da Morte, que agroman agora nesta creación co obxectivo de manter viva esta memoria colectiva, lembrando as persoas que xa non están e dándolles visibilidade ás que quedaron en terra.

Para levar a escena esta proposta, pensada para público adolescente e adulto, conta coas achegas de destacados nomes do teatro galego, como Vanesa Sotelo, no apoio á dramaturxia; Cristina Domínguez, na asistencia vocal, e Carlos Alonso, na escenografía e vestiario.

Ademais, o realizador Anxo Beiro asina a imaxe e audiovisuais do espectáculo, mentres que Xaime Beiro se encarga das proxeccións e o deseño gráfico. Jorge Álvarez, quen exercerá tamén de técnico en xira, é así mesmo o responsable da iluminación.

Os lugares emblemáticos e cargados de historia nos que se representará esta obra ofrecerán un escenario inmersivo que permitirá conectar o público co pasado a través desta montaxe, na que a música e as imaxes potenciarán tamén unha experiencia sensorial e emocional.