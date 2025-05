Intensa fin de semana para os amantes da banda deseñada

Con epicentro na Praza da Ferrería, pero escenarios repartidos por toda a cidade, BDra Gráfica, o Festival da Banda Deseñada de Pontevedra deixou unha fin de semana intensa na Boa Vila.

Foi punto de encontro para os amantes da novela gráfica, que puideron manter encontros cos seus autores de referencia e tamén mercar as últimas novidades ou grandes xoias e clásicos nos 24 postos instalados na carpa da Praza da Ferrería.

Pontevedra foi capital do cómic desde o xoves e cómplice de que a cultura e a novena arte saíran á rúa e miles de pontevedreses tamén, deixando escenas como as vividas nas horas centrais do día na carpa da Ferrería, chea de afeccionados de todas as idades.

O protagonismo foi para os creadores e creadoras e, en especial, para Rubén Pellejero, autor homenaxeado deste ano, premio BDra Gráfica a toda unha carreira.

Pola cidade pasaron tamén, entre o xoves e este domingo, autores como Aldara Prado, Teresa Valero, Víctor Pinel, Miguel Rojo, Alba Míguez, Lucía Cid, Jaime Martín, Miguelanxo Prado, Alba Chan, Fon, Damián Gómez Figueiras, Andrés Castro, Javi Rey, Angie Roa, Ene, Senande, Pjota, Pablo Carreiro, Paula Mayor, Tiago Delgado, Sarai Lorenzo, Javi Rodriguez, Ángela Curro e Alicia Jaraba



Tampouco faltaron as xornadas profesionais e as sinaturas de exemplares por parte dos autores convidados e pontevedreses e visitantes tiveron oportunidade de visitar as cinco exposicións organizadas para a ocasión.

Continuarán até o 1 de xuño repartidas por toda a cidade.

'Da idea ao Cómic' estará na Ferrería. 'Contrapaso', de Teresa Valero, no Espazo Nemonón. No Teatro Principal, unha exposición de Angie Roia, gañadora do VI Premio O Garaxe Hermético 2025 ,e a mostra 'Mi otra vida', de Miguel Rojo. Na Fundación Moldes, 'Corto Maltés', de Rubén Pellejero e Diez Canales. E na Casa Consistorial, 'A historia da BD en 40 orixinais', con 40 orixinais do coleccionista e divulgador do cómic Jaume Vaquer.