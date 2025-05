PODCAST. 'La Toffana' ou a reconstrución do xuizo á muller considerada a primeira asasina en serie da historia

"O feminicidio non é un delito, é un intento desesperado do home por restablecer a orde social imposto por Deus". Non é alucinación, é extracto dun texto da Inquisición imperante na Roma do século XVII.

Nese contexto viviu a protagonista do Premio Primavera de Novela 2025, 'La Toffana', escrito por Vanessa Montfort. A Toffana, Giulia Toffana, é considerada a primeira asasina en serie da historia. Acusóuselle da morte de seiscentos homes tras a inxesta da popular Acqua Toffana.

En 1659 foi acusada de ser a virxe negra a quen invocaban secretamente as mulleres romanas. Xunto a Giulia, boticaria e filla dunha alquimista, foron investigadas a súa filla Gironima e a súa axudante Giovanna De Grandis. Con elas "seiscentas mulleres reunidas como nunha especie de crime organizado, porque isto foi un recrutamento na sombra sen saber quen lles estaba dando eses remedios", explica a autora no podcast 'Cara a cara'.

Remedios contra leis agresivas que impedían á muller ter un oficio, un negocio, herdar, sendo menores de idade casábanas, encerrábanse nun convento, obrigábanas a ter fillos cada 24 meses, ou "se vivise soa e fóra independente" era considerada "absolutamente despreciable" ou mesmamente, bruxa. Dubidábase mesmo que a muller tivese alma.

Tras unha rigorosa investigación e cunha eficaz narrativa, Vanessa Montfort sinala que "o xuízo de Giulia Toffana non tiña xurisprudencia porque ela non é quen executaba directamente e porque si a xulgaba a Igrexa tiña que ser un delito contra a fe. Envenenadores e envenenadoras había moitos na época. Ían contra ela porque fixera algo moito máis perigoso, ir contra o santo sacramento do matrimonio, é dicir mariticidio e iso era herexía grave".

Esta novela histórica de suspense xudicial plasma todos os estratos daquela sociedade. "Sen ser vista e sen que ninguén saiba quen está detrás concita a todas as clases sociais. Giulia ten unha gran amiga, De Grandis, coa que viaxa desde Sicilia até Roma e cáptalle ás mulleres do Trastevere. Mentres a súa filla Gironima conséguelle, mediante as artes da astroloxía, infiltrarse na corte romana e venderlles os produtos que elabora a súa nai. Unha e outra parte, unidas a través dun confesionario e un cardeal, permítelles ter ollos en todas partes".

Durante a lectura atópanse outros personaxes históricos femininos e masculinos. Galileo, por exemplo, que vertebra cunhas notas perdidas, as catro partes do libro: "marca a liña entre a alquimia e a ciencia. Mentres na época de Theophania D'Adamo (nai de Toffana) era un deus, na de Giulia é un home condenado".

Tamén aparece Caravaggio ou Velázquez pintando a Olimpia Pamphili, 'a Papisa'. Unha muller que ao enviudar converteuse supostamente na amante do seu cuñado, o Papa Inocencio X. "Converteuse na súa asesora principal, o seu rostro aparecía nas moedas que circulaban no Vaticano, manexaba as súas finanzas, cando saía a rúa era vitoreada polas mulleres como unha virxe en procesión" explica, e tamén "legalizara a prostitución, déralles sanidade ás prostitutas porque os prostíbulos eran fonte de sífilis, e igualmente puxo un imposto sobre a prostitución que a fixo rica e encheu as arcas do Vaticano".

Así é 'La Toffana', unha novela repleta de claroscuros para que finalmente sexa o público lector quen tamén considere a súa sentenza.

Vanessa Montfort é novelista e dramaturga. Antes que esta ten publicadas oito novelas e quince textos teatrais publicados en vinte países e que acumulan diversos premios. Sinala a editorial sobre ela: "a identidade, a reivindicación de figuras borradas da Historia, a gran cidade e os seus conflitos converten os seus libros nunha viaxe literaria e emocional da man de personaxes que loitan por vivir ao contraxeito".