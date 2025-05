As Letras Galegas, en Sanxenxo: "Viva a cultura galega e vivan as nosas cantareiras!"

O Día das Letras Galegas 2025 homenaxeou en Sanxenxo ás cantareiras personalizadas nas agrupacións locais de música tradicional.

Os Gatiños, Abiñadoira, Soalleira, Lembranzas, Airiños e Os Cruceiros foron as formacións homenaxeadas nun acto no Pazo Emilia Pardo Bazán.

Durante o acto, o alcalde Telmo Martín, amosou a súa satisfacción por celebrar "unha das datas máis significativas da nosa cultura", un día no que se honra a lingua, o patrimonio e a aquelas persoas que "dedicaron a súa vida a enriquecelo coa palabra, coa escrita, coa poesía e coa música".

"Este 17 de maio non é só unha data", sinalou Martín, que considera este día "unha chamada ao corazón da nosa identidade como galegos".

Lembrouse das homenaxeadas deste ano, as cantareiras e a poesía popular oral, e sinalou que os seis grupos locais aos que o Concello quixo render tributo saben capturar a tradición e o folclore galego "e sementalo nas novas xeracións para que siga medrando".

Defendeu o alcalde de Sanxenxo que "o galego é unha lingua viva, moderna, capaz de dicir todo, de cantar, de rir e de loitar. É unha lingua que debe unirnos como pobo" e, neste Día das Letras Galegas, pediu celebrar "con orgullo o que somos".

"Viva a cultura galega e vivan as nosas cantareiras!", rematou Telmo Martín, nun acto que contou coa intervención do cantautor Manoele de Felisa e rematou coa interpretación do himno galego.