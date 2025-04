Lori Meyers, Los Planetas e Tito Ramírez non perderán o Atlantic Fest 2025

Dúas das bandas de referencia da música 'indie' española, Lori Meyers e Los Planetas, súmanse ao cartel do festival Atlantic Fest 2025, que se celebrará entre os días 18 e 20 de xullo en Vilagarcía de Arousa.

Así o anunciaron este venres os seus organizadores, que tamén avanzaron os concertos que ofrecerán Tito Ramírez e a banda galega Grande Osso.

Este catro novas confirmacións súmanse ás bandas e artistas xa anunciados previamente, entre os que se atopan Primal Scream, The Jesus & Mary Chain, Slowdive, Zahara, Xoel López, León Benavente, La Bien Querida ou Quique González.

Besta Bebé, pablopablo, Cristalino e Luz Futuro completan a oferta musical do festival.

Trátase, segundo a organización do Atlantic Fest, dun cartel "sólido" e pensado para quen viven a música "con paixón", combinando grandes nomes internacionais do rock alternativo, os artistas máis destacados do panorama nacional e as bandas noveis máis interesantes.

Nos dous primeiros días do festival, venres 18 e sábado 19 de xullo, os concertos serán no recinto principal, situado na praia da Concha, onde haberá dous escenarios.

Por eles pasarán The Jesus & Mary Chain, Slowdive, Lori Meyers, Cristalino, Luz Futuro e Grande Osso (18 de xullo) e Primal Scream, Los Planetas, Zahara, Xoel López, León Benavente, La Bien Querida, Quique González, pablopablo e Grande Osso (19 de xullo).

O domingo 20 de xullo, pola súa banda, o festival sairá á rúa e concentrará as actuacións, até agora Bestia Bebé e Tito Ramírez, nun escenario situado na Praza do Castro.

As entradas para o Atlantic Fest 2025 están á venda na páxina web www.atlanticfest.com, ao prezo de 65 euros, máis gastos de xestión.

As entradas de día poderanse comprar a 45 euros, mentres que os nenos menores de até 12 anos entrarán gratis.