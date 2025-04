'Manuela Rey is in da house' ofrecerá pop teatral no Pazo da Cultura para lembrar a primeira gran actriz galego-lusa

O Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá o xoves 1 de maio, ás 21.00 horas, a obra 'Manuela Rey is in da house', unha coprodución do Centro Dramático Galego (CDG) e o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana do Castelo que rescata a figura da primeira actriz galega en triunfar nos escenarios portugueses no século XIX.

O concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, presentou este xoves o espectáculo acompañado do director do CDG, Fran Núñez, a actriz Raquel Crespo e Ricardo Simões, director do centro dramático vianés.

"Manuela Rey é unha ilustre descoñecida, unha muller cuxo legado foi soterrado pola historia machista do teatro", destacou o concelleiro.

A obra, dirixida por Núñez, combina teatro, música e linguaxe "pop" para narrar a vida desta muller nacida en Mondoñedo (1842-1866), que con 15 anos debutou no Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa e se converteu nunha das actrices máis celebradas do seu tempo, antes de morrer con só 23 anos.

Ricardo Simões subliñou a importancia da coprodución: "Manuela é un cometa que saíu de Galicia para brillar en Portugal. Agora, esta obra devólvena á memoria común".

A peza, que xa percorreu con éxito escenarios como o Festival de Almada ou o FITEI do Porto, inclúe textos orixinais da propia Rey, quen ademais de actriz foi escritora.

Fran Núñez, director do CDG. Brais Porto

Un dos seus fragmentos, lido durante a presentación, denuncia a invisibilidade das mulleres por parte de homes que son "pequenos! que non comprenden o que é a muller… talbanlle un camiño cheo de espiños".

Raquel Crespo, actriz galega que forma parte do elenco, confesou que cando Fran Núñez lle ofreceu o papel "nin sabía quen era Manuela Rey". "Hoxe, grazas á obra, xa hai artigos e investigacións sobre ela. Iso é o máis fermoso: que deixou de ser unha sombra", celebrou.

A montaxe, definida como "un PowerPoint pop", segundo explicou, reparte o papel de Manuela entre sete actrices e actores, simbolizando que "ela foi moitas mulleres".

A obra, de 80 minutos, representarase no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra con entradas a 8,50 euros, xa á venda en Ataquilla.

É a terceira vez que se vai representar en Galicia tras o seu paso por Santiago de Compostela en 2024 e Ribeira. Segundo a investigadora Paula Ballesteros (CSIC), que asesorou o proxecto, Rey foi "unha pioneira cuxa obra escrita case se perdeu, agás algúns textos conservados en arquivos portugueses".

Fran Núñez insistiu en que o teatro público ten "a obriga de recuperar patrimonios esquecidos".

"Manuela merece este regreso triunfal", rematou, sinalando que se trata dunha montaxe "grande, cunha loxística importante" e un carácter musical para ofrecer o recoñecemento dunha actriz 158 anos despois da súa morte.

'Manuela Rey is in da house'Centro Dramático Galego