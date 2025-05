María Becerra cancela a súa xira e cae do cartel do Bigsound Pontevedra

Un imprevisto alleo á organización do festival provocou unha sensible baixa na oferta musical do Bigsound Pontevedra, previsto para os días 11 e 12 de xullo no Parque de Tafisa.

A cantante arxentina María Becerra anunciou a cancelación dos seus próximos concertos, o que afectará ás súas actuacións previstas en Pontevedra e Valencia.

"Tiñamos moitas ganas de gozar do seu directo, pero dada a súa situación persoal, que entendemos que é delicada, trátase dun asunto de forza maior", sinalou o festival.

Bigsound desexa "o mellor" a María Becerra e que poida recuperarse "con calma".

Os representantes da artista sinalaron que, por indicacións médicas e debido a motivos de saúde de público coñecemento, decidiron cancelar os shows anunciados ata o momento e pospoñer toda a axenda promocional, incluíndo a xira por América do Norte e España.

“A prioridade absoluta é coidar a saúde de María, quen actualmente non pode realizar viaxes prolongadas nin asumir esforzos físicos significativos, condicións que impiden ofrecer os espectáculos co nivel de entrega e excelencia artística que o público merece”, explicaron.

Os organizadores aseguran que seguirán traballando, a pesar deste contratempo, para que todos os espectadores teñan unha experiencia inesquecible.

A xornada inaugural de Bigsound Pontevedra será unha auténtica celebración do pop urbano, o reguetón e a fusión latina, mentres que o segundo día ofrecerá unha proposta máis diverssa e alternativas, combinando sons urbanos globais con novas voces do pop, o trap e o rap.

Así, Nicky Jam, Juan Magán, Abraham Mateo, Cali y El Dandee, DePol, Luck Ra, Marc Seguí, Sabela, Tanxugueiras e unha convidado sorpresa actuarán o venres 11 de xullo.

Ao día seguinte será a quenda de Rels B, Omar Montes, Amaia, Julieta, La Zowi, Leire Martínez, LODE, María Escarmiento, Ptazeta, Juanjo García DJ e Soulmacklein.