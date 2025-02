A mocidade pontevedresa participa na cuarta fase clasificatoria do Club de Debate Alingua en Ribeira

Este mércores 26 de febreiro, celébrase no Auditorio Novo de Ribeira a cuarta fase previa do Club de Debate Alingua, que reúne a estudantes de distintos puntos de Galicia para poñer a proba as súas habilidades oratorias.

Entre os participantes atópanse catro equipos do Concello de Pontevedra: os conxuntos 1 e 2 do IES Luis Seoane e os grupos Faladores e Calasancio II do Colexio Calasancio.

Ao longo da xornada, os estudantes debateron sobre o impacto do turismo en Galicia, tendo que defender tanto posicións a favor como en contra da afirmación “A masificación turística é un problema en Galicia”.

O formato da competición esixe que os equipos expoñan argumentos sólidos e contrastados, avaliados por un xurado de profesionais de diversas áreas.

Os equipos, de entre 4 e 10 persoas, están formados por alumnado de 3º e 4º de ESO, 1º de Bacharelato e cursos equivalentes dos ciclos formativos dos concellos participantes.

Ademais, contan cun profesor que os asesora e prepara previamente en técnicas de argumentación e comunicación oral.

O certame, que este ano conta coa participación de 32 equipos pertencentes a 20 institutos galegos, comezou o pasado 21 de febreiro en Narón e concluirá nunha final o 26 de abril en Vilagarcía de Arousa.

No seu conxunto, preto de 300 mozos e mozas están a demostrar nestes días o seu dominio da argumentación e da oratoria en galego.

Antes de chegar ás fases clasificatorias, os participantes asistiron a xornadas formativas en Pontevedra, Rois e Narón, onde recibiron asesoramento sobre estratexias de debate e realizaron simulacións para preparar os seus discursos.

Finalmente, o CPR Galaxia, de Ribeira, acadou o 1⁰ premio. O grupo 2 do IES Luís Seoane obtivo o 2⁰ premio, polo que representará a Pontevedra na final do 26 de abril, que se vai celebrar en Vilagarcía de Arousa.

Máis alá da competición, o Club de Debate Alingua busca fomentar o pensamento crítico, o traballo en equipo e a socialización en galego a través de dinámicas de interacción entre os participantes.

A iniciativa, promovida pola Asociación de Entidades pola Lingua Galega (Alingua), conta co apoio de diversos concellos, incluído o de Pontevedra.

A competición continuará nas próximas semanas con novas eliminatorias antes da gran final, onde os equipos gañadores de cada fase terán a oportunidade de demostrar as súas habilidades na derradeira proba do certame.