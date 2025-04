Moitas novidades na cuarta edición da Feira do Libro de Soutomaior

A concelleira de Cultura, Silvia Cernadas, presentou este mércores a ampla programación da cuarta edición da Feira do Libro en Soutomaior.

A celebración comeza en Arcade este 23 de abril, ás 20.30 horas, na Biblioteca Municipal Luís Seoane con 'Federico García Lorca, poeta galego'. A relación de Federico García Lorca con Galicia levouno a definirse como "poeta galego" e escribir na nosa lingua os seus Seis poemas galegos. Visitou Galicia en tres ocasións, dúas delas en 1932. A primeira foi en agosto á fronte do grupo teatral La Barraca. A segunda foi en novembro, cos responsables da revista Cristal como anfitrións. Un espectáculo que contará con Marcelo Dobode, Víctor Movilla, Tania Solla, Antón Ke e Polo Correo do Vento.

O día 26 de abril o día comezará ben cedo con "A Organeta" animación de rúa que irá dende o Cruce de Pierres ata Talo Río.

Na carpa instalada para esta Feira do Libro haberá un Espazo Editorial, do que formarán parte Antela Editorial, Edimaes Editorial, Boadicea Editora, Cuarto de Inverno e Belagua Ediciones, Galaxia e Editorial Elvira.

Tamén estará o Espazo Lector con charlas coloquios, presentacións de libros; o Espazo Enreda con xogos e actividades de dinamización da Feira; o Espazo Escenario onde terán lugar os espectáculos; o Espazo Artístico onde botar a voar a creatividade, o Espazo Bebeteca destinado a crianzas de 0 a 3 anos e o Espazo Petit Furgo onde gozar e divertirse co mundo da lectura. Todo amparado polo programa municipal Soutomaior Inclusivo.

A concelleira Silvia Cernadas, dixo que este ano chega "unha Feira do Libro que, como a do ano pasado, demostra a relevancia que neste goberno lle damos ao mundo da cultura e dos libros e que está pensada para o desfrute de todas as persoas, desde bebés ata público adulto, tanto de Arcade como de Soutomaior. Teño que destacar, ademais, a presentación do libro infantil sobre María Vinyals co que comezamos as celebracións do 150 aniversario do seu nacemento".

Toda a programación da Feira do Libro pódese consultar neste enlace.

Unha feira pola que pasarán, o sábado, a presentación e posta en escena de 'A Biblioteca galáctica contra a IA Fantástica' un espectáculo de Taxarina que contará co seu autor, Carlos Labraña que asinará exemplares ata esgotar existencias.

Xa pola tarde terá lugar a presentación de 'O mergullador das verbas' coa súa autora Majo Villar, a presentación de 'Marquesa vermella, pequena biografía de María Vinyals' unha cita que contará co reparto de exemplares ata esgotar existencias. Unha Feira do Libro que o sábado pechará as actividades co espectáculo 'Travesía Unicornio' de Teatro Ghazafellos.

Todo na compaña de moitas actividades ao longo de toda a xornada tales como o 'Pasaporte lector', o 'Mapa do tesouro', 'Cita a cegas cun libro na Petit Furgo' , o espazo enreda con 'Lendo cos sentidos' ou o espazo artístico coa 'A viaxe máis emocionante'.

Xa na xornada do domingo o escenario da mañá continuará sendo Talo Río co servizo de Bibliofogar en horario de 12:00 a 14:00 horas. Xa pola tarde, de 17:00 a 20:00 horas, a Feira do Libro chegará a Soutomaior, a Casa da Cultura Rexina Míguez Noval tamén coas actividades, xogos e contacontos de Bibliofogar.

Dende o Concello convidan a todo o mundo a que veñan a desfrutar e a gozar da Feira do Libro de Soutomaior, e animan a que todo o que se suba ás redes sociais deste evento se faga baixo o hashtag #FeiraDoLibroDeSoutomaior.