Mondra, Jaione Camborda, Uxía ou Kiko da Silva presumirán en Pontevedra dun galego que é "lingua de éxito"

Poñer en valor o idioma galega e demostrar, sobre todo á xente máis nova, que é unha "lingua de éxito". Ese é obxectivo do ciclo de palestras que organiza o Ateneo de Pontevedra dentro da programación municipal do 'Maio, mes da lingua'.

Os tres relatorios que integrarán 'O galego, lingua de éxito’ terán lugar os días 13, 20 e 27 de maio e contarán coa participación de diferentes profesionais dos eidos da ciencia e a industria, o cinema e a ilustración ou a música, segundo explicaron os seus responsables.

As palestras serán na Casa das Campás, ás sete da tarde, con entrada libre ata completar capacidade.

O tema da xornada inicial, que será este martes 13 de maio, será o galego na ciencia e na industria. Falarán Pablo López, director da revista GCiencia; e Daniel Hermosilla, director xeneral do grupo Rodiñas, unha empresa punteira do sector da construción.

O martes 20 será a quenda do galego no cine e na banda deseñada. Participarán a guionista e directora de cine Jaione Camborda e o historietista e ilustrador Kiko da Silva.

Como peche, este ciclo reservou o martes 27 para analizar a situación do galego nas industrias musicais, un encontro que reunirá ao artista, cantareiro e bailador Mondra e á cantante e productora musical Uxía Senlle.

"Pensamos que o ciclo é atractivo e que contamos con persoas suficientemente coñecidas e recoñecidas", destacou Xaime Toxo, presidente do Ateneo de Pontevedra, que celebra que se traballe na liña de identificar o galego como una lingua "con futuro".

Toxo explicou que Galicia é un territorio "cunha cultura riquísima e unha lingua extraordinaria", polo que avogou porque as institucións públicas e privadas colaboren para "sacala do estancamento no que se atopa" e para que teña unha "época vizosa".

Recordou que o galego "mantense moi vivo" en zonas de Galicia onde están apostando por seguir creando, traballando e innovando en galego, pero noutras, fundamentalmente os ámbitos urbanos, o galego "semella en situación dun risco de urxencia crónico" que hai que reverter.

Xaime Toxo, presidente do Ateneo PontevedraPablo Ajuria / Brais Porto

O edil responsable da área de cultura, Demetrio Gómez, coincidiu en sinalar a situación de "emerxencia lingüística" que atravesa o galego, sobre todo entre a mocidade, polo que "son precisos todos os apoios, axudas e compromiso das administracións".

O ciclo proposto polo Ateneo, engadiu, "é a maneira de abordar o problema" porque demostra que o galego "tamén ten experiencias de éxito", con personalidades "que consiguen chegar a públicos moi amplos e que demostran que na nosa lingua podemos conquistar o mundo enteiro".