Música tradicional, pasacalles e circo xúntanse para celebrar "As letras no mar" na Illa de Arousa

A Illa de Arousa volverá encher de cultura, diversión e tradición as súas rúas este sábado 17 de maio con motivo do Día das Letras Galegas, que este ano se dedica ás cantareiras tradicionais.

A Escola de Navegación Tradicional ACD Dorna e a Sección de Música e Baile Tradicional organizan unha nova edición de "As letras no mar", unha celebración que fusiona a homenaxe ás letras galegas co patrimonio marítimo da illa.

A programación comezará ás 12:00 horas cun animado pasacalles que partirá desde a Escola de Pau e percorrerá as rúas da localidade ata chegar á Praza do Regueiro.

Nesa Praza do Reguiero terá lugar unha actuación musical antes de continuar o percorrido cara ao Xufre, onde se procederá á lectura do pregón, seguida da tradicional botadura das embarcacións.

Para a xornada de tarde, a partir das 18:00 horas, os máis pequenos serán os protagonistas cun pasacalles infantil que tamén sairá desde a Escola de Pau ata a Praza do Regueiro, acompañados polo grupo de animación Troula.

O punto final virá da man do espectáculo "Circo Krasnovarak", unha divertida proposta na que os personaxes Nika e Igor terán que resolver un problema inesperado: os animais do circo perdéronse pola cidade e haberá que saír na súa procura.

A xornada completarase con agasallos conmemorativos para os cativos e coa actuación do Grupo de Música de Dorna, que interpretará cantos populares para todos os asistentes.