"O noso mar no teu prato", o novo libro de receitas do chef Xoanqui Ameixeiras

O cociñeiro Xoanqui Ameixeiras vén de presentar o libro "O noso mar no teu prato", no que recompila o paso a paso das receitas elaboradas nos obradoiros de cociña organizados polo Concello de Vilagarcía na Praza de Abastos co obxectivo de promover a gastronomía da Ruta Mariñeira de Vilaxoán a Carril.

O libro céntrase na elaboración tradicional dos produtos da nosa ría.

"As receitas son moi variadas, dende frituras ata guisos pasando por pratos ao forno. O interesante é que ensinamos a preparar a comida de toda a vida con técnicas diferentes, por exemplo, outros acompañamentos ou salsas para sacar o máximo partido a un rapante ou a un mexillón", explicou Xoanqui Ameixeiras este venres durante a presentación.

Guiso de chocos con patacas e cogomelos, ensalada de pementos asados, quiche de mexillón ou a clásica empana de millo e berberechos, son só algúns dos pratos que poderemos atopar neste libro, que se pon a disposición dos veciños de maneira gratuíta na Oficina de Turismo e noutros espazos municipais.

O receitario conta coa colaboración de varios cociñeiros da vila que quixeron aportar o seu talento á publicación. Son Carmela Armas, do restaurante 'Pepe Quilé', Richar Santamaría, de 'La malquerida' e dous perfís diferentes, o de Rubén García, que traballa como cociñeiro no colexio de A Lomba, e o de Marcela Díaz, que leva anos organizando talleres para cativos.

"Debemos valorar que en Vilagarcía hai xente con moito talento, que sabe traballar moi ben o noso peixe", destacou Xoanqui.

Alberto Varela e Xoanqui Ameixeiras

"O talento de Xoanqui na cociña e as súas dotes comunicativas foron a clave do éxito destes talleres que falan do orgullo da cociña local e dos produtos de proximidade", comentou o alcalde, Alberto Varela. De feito, practicamente o 100% dos ingredientes necesarios para os obradoiros foron comprados na Praza de Abastos.

O concelleiro de Turismo e Promoción Económica, Álvaro Carou sinalou que "a publicación do receitario é o broche de ouro a un traballo impecable do chef e os seus aprendices". Ademais, Carou confirmou que o goberno local xa se atopa traballando na organización da próxima edición.