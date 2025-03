Nova publicación de Roberto Taboada adicada a Castelao

O coleccionista pontevedrés Roberto Taboada presenta unha nova obra dedicada á figura de Castelao, dentro do contexto do Ano Castelao 2025, que conmemora o 75º aniversario da morte do ilustre artista, político e escritor rianxeiro.

Trátase dun catálogo que recolle as ilustracións que Castelao realizou para o Almanaque do xornal Faro de Vigo de 1931, así como unha selección de imaxes do álbum "Cousas da vida".

Na introdución ao catálogo relátase que a orixe das ilustracións que se presentan remóntase ao 12 de decembro de 1930, data na que o Faro de Vigo anunciou a publicación do referido Almanaque, que incluía unha variada selección de "Cousas da Vida".

Neste valioso volume atópanse un total de 63 "Cousas", a maioría das cales foron publicadas ao longo de 1930, cunha delas correspondente ao 2 de xaneiro de 1931.

Ademais das "Cousas", o Almanaque inclúe páxinas de publicidade, o santoral e as datas dos principais mercados e feiras de Galicia.

O catálogo que agora se pon á disposición do público inclúe reproducións do "Almanaque", da ilustración de "Diante do portal", así como nove "Cousas da Vida" que foron publicadas no Faro de Vigo, pero que non forman parte do Almanaque.

Incorpora tamén un manifesto do Partido Galeguista cunha ilustración de Castelao e a portada do Faro de Vigo do 21 de xaneiro de 1932, que presenta unha viñeta de "Cousas".

Todos os orixinais destes documentos forman parte da colección privada de Roberto Taboada e estarán próximamente dispoñibles en librerías para que o público poida gozar desta aportación á memoria de Castelao.