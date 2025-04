PODCAST. Comeza a segunda tempada de 'Cos 5 sentidos' cunha muller acompañada de incógnitas: Isabel Barreto

Navegamos neste primeiro episodio da segunda tempada de 'Cos 5 sentidos'. Navegamos polo Pacífico, polos séculos XVI e XVII e polas múltiples conxecturas que rodean á protagonista.

A primeira, o lugar e ano en que veu ao mundo Isabel Barreto. Sen precisión absoluta estímase que en 1565 e en canto ao onde, as hipóteses son dispares, tanto como dous continentes. Unhas defenden que foi Pontevedra, outras que en Los Reyes, como se denominaba entón a Lima, Perú.

Filla de Nuño Rodríguez Barreto e Mariana de Castro, o devir do matrimonio tamén é legado dispar. De orixe portuguesa, hai tese que os asintan na puxante Pontevedra daquel momento e quen os sitúan entre "os primeiros poboadores e pacificadores das provincias do Perú".

Unha coincidencia entre os seus investigadores é o home co que casou e emprendeu a súa aventura naval: Álvaro de Mendaña (non sucede o mesmo coa súa procedencia). Xunto a el, Isabel inicia singradura para conquistar as Illas Salomón. Naquela aciaga viaxe perderá ao seu esposo e xurdirá outra das disquisiones biográficas: é Isabel Barreto a primeira muller almirante da historia?

Unha das fontes consultadas describe así a esta muller: "as aventuras e desventuras da viaxe de Isabel Barreto ao Pacífico Sur na Idade Moderna temperá parecen o guión dunha película taquillera. Con todo, non só foi ignorada como posible protagonista dunha produción cinematográfica, senón que tamén foi difamada, estereotipada e censurada".

Neste documental sonoro confrontamos investigacións e teses para que quen escoite o podcast extraia as súas propias conclusións.

Todos os testemuños utilizados na edición do podcast están debidamente referenciados para a súa consulta.

'Cos 5 sentidos' é unha publicación divulgativa financiada polo Plan Social Ence (#enceplansocialpontevedra).