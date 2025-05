PODCAST. Jorge Díaz: "Faime feliz que en plena promoción de 'El espía' lle desen este premio a Eduardo Mendoza"

'El espía' é unha novela con historia e con historias; a da primeira metade do século XX e a dos personaxes que a transitan. Unha novela con morto e con mortos; o que ten que investigar o novato cabo Bermejo e os que deixaron as dúas Guerras Mundiais e a Civil española.

Como o anverso e reverso dunha páxina é unha novela histórica e é unha novela policíaca. O perfecto encaixe é mérito do autor, Jorge Díaz; ou como o aludido responde, é mérito do guionista.

E outra cousa que tamén é 'El espía': material altamente adictivo. Adictivo a ler, enténdase. Cumpre todos os preceptos do que cualifica mandamento dos guionistas: non aburras.

'El espía' é unha novela que se instalou na cabeza deste xornalista cando aínda non o era, cando estudaba COU e leu un libro titulado 'La verdad sobre el caso Savolta'. Si, a novela de quen é Premio Princesa de Asturias das Letras 2025, Eduardo Mendoza.

"É unha novela que me apaixonou. Sempre pensei que tiña que escribir algo como iso. Cando a retomei, sendo xa un escritor, investiguei e descubrín que estaba baseada nun caso real, o asasinato dun empresario barcelonés", lembra.

En devandita procura descubriu a "dous personaxes magníficos: Brabo Portillo e Von Rolland, entón ratifiqueime. Cando os Mola decidimos que durante un ano dariámonos o pracer de escribir individualmetne acordeime desa historia. Faime feliz que en plena promoción e saída da novela désenlle este premio tan importante e supermerecido".

Pondo o foco en Von Rolland, falamos dunha persoa real - como personaxe da novela, "totalmente ficticio" -. "É apaixonante, pero tiña un problema principal, que tras o 49 desaparece. Eu estiven a buscar e ao non atopar nada creei a parte thriller da novela", detalla.

E velaquí, que durante a charla no podcast 'Cara a cara', salta "o poder da ficción", ou o poder da realidade máis inesperada, e sobre o que por suposto non imos desvelar o sucedido. Deixamos as honras para o relato que fai Jorge Díaz do feito en cuestión.

O tempo desvelará si unha mensaxe deu lugar á próxima incursión de Díaz nas librarías.