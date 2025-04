PODCAST. O paso do tempo, a Barcelona burguesa e un grupo de 'Señoras bien' na nova novela que firma Pilar Eyre

O paso do tempo, a Barcelona burguesa e un grupo de 'Señoras bien' conflúen na nova novela que firmaPilar Eyre coa que volvemos charlar no podcast 'Cara a cara'. Un título moi diferente ao que a trouxo a ocasión anterior a este programa, 'De amor e de guerra'.

Unha historia ficcionada, máis que de ficción, dado que "case todas as conversacións, anécdotas e situacións que lles pasan a este grupo de amigas son reais, aínda que elas sexan personaxes de ficción", explica. De feito, engade que "eu mesma chámome Pilar Andrea, e a protagonista é Andrea, así que nela tamén hai cousas que eu penso ou que falei coas miñas amigas".

Esa Andrea da novela, sendo vinteañera abriu o seu estudo de arquitectura xunto á súa mellor amiga, Neves. Agora, corenta anos despois, ela resístese a abandonar o que foi e o que fixo. Unha inesperada situación levaraa a ese lugar ao que non quería renunciar.

Falando de lugares, a Barcelona 'ben' se suma ao coro de personaxes, unha cidade sempre presente nos seus libros e aproveita para reivindicarse: "a ver cando me dan a medalla de Sant Jordi!".

Entramos en conversación sobre ese paso do tempo que envolve ás 'Señoras bien': "eu non quero ter trinta anos, estou encantada coa idade que teño e sentirme como sinto. Cometo os mesmos erros, tropezo coas mesmas pedras, pero teño unha bagaxe que aos trinta non tiña".

A súa protagonista como á autora, gústalle o seu traballo, gústalle saír coas súas amigas e tamén namorarse: "as amigas, o amor, o traballo, o sentir útil, fai que sintas viva máis tempo"; xa que segundo di un dos lemas promocionais da novela, é cuestión de actitude.

Pouco se fala da sexualidade na madurez, Pilar Eyre non rehúye do tema nesta historia, "a sexualidade é como a intelixencia, cos anos e o uso vas aprendendo a gozalo. Apréndese a quererse ben. Na madurez sabes dar e recibir pracer", argumenta.

Tamén plasma a través do personaxe de Loti unha rémora da súa xeración: "matamos moitas vocacións na miña época cos fillos. Andrea quere que a súa filla tamén sexa arquitecta e o é sen vocación", o que terá as súas consecuencias na trama da novela.