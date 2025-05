Pop teatral para que Manuela Rey deixe de ser unha descoñecida en Pontevedra

Rescatar a figura de Manuela Rey, a primeira actriz galega en triunfar nos escenarios portugueses no século XIX. Ese é o obxectivo que se marca a obra 'Manuela Rey is in dá house', representada este xoves 1 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra.

Moi pouco público acudiu á chamada e a maior parte do patio de butacas quedou buxán, pero o obxectivo conseguiuse con esta coprodución do Centro Dramático Galego (CDG) e o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana do Castelo.

Para o público pontevedrés asistente, Manuela Rey deixou de ser unha descoñecida a través dunha combinación deteatro, música e linguaxe "pop".

Nada en Mondoñedo (1842-1866), con 15 anos debutou no Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa e converteuse nunha das actrices máis celebradas do seu tempo, antes de morrer con só 23 anos.

A peza, que xa percorreu con éxito escenarios como o Festival de Almada ou o FITEI do Porto, inclúe textos orixinais do propia Rei, que denunciou a invisibilidad das mulleres por parte de homes.

Representación de 'Manuela Rey Is In Da House' no Pazo da CulturaCristina Saiz

A montaxe, "un PowerPoint pop", reparte o papel de Manuela entre sete actrices e actores, simbolizando que esta actriz foi, ao mesmo tempo, moitas mulleres.