O I Premio Jaime Olmedo Limeses reafirma o compromiso coa lingua e a literatura galega

Dentro do amplo abano de actos organizados con motivo do Día das Letras Galegas, o Museo de Pontevedra acolleu a entrega do I Premio Jaime Olmedo Limeses de Novela Infantil e de Relato.

Con este certame, que tivo éxito de participacíon, as entidades Avigal e Antela Editorial reafirman o seu compromiso coa lingua e a literatura galega.

O acto no Museo congregou un cento de persoas e serviu para entregar un premio de 3.000 euros na categoría de novela infantil ao escritor Ramón D. Veiga pola súa obra Pernascochas, unha historia divertida, emotiva e chea de sensibilidade, publicada por Antela Editorial.

Na categoría de relato infantil, o premio foi para Gabriel Graña coa súa obra Regulus un gato valente.

Representantes de Avigal e Antela Editorial puxeron en valor a importancia de fomentar a creación literaria en galego desde a infancia e promover o acceso á lectura a través de iniciativas que conecten o mundo cultural co tecido social e económico de Galicia.

A obra gañadora estará dispoñible nas librarías e tamén poderá adquirirse directamente a través de Antela Editorial.

Este sábado, Avigal agasallou 1.500 exemplares de Pernascochas nos seus puntos de venda por toda Galicia, contribuíndo a facer chegar a literatura infantil en galego aos fogares nunha data tan simbólica como o Día das Letras.

O certame, promovido por Avigal en colaboración con Antela Editorial, nace coa vontade de consolidarse como unha referencia no apoio á literatura infantil en galego, ofrecendo unha plataforma de visibilidade e recoñecemento para autores e autoras que escriben na nosa lingua.