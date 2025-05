PODCAST.- Rafael Guzmán García: "A día de hoxe o sedentarismo mata máis persoas que o tabaco"

'Cómo llegar joven a viejo. Las claves de la juventud' é unha guía práctica e saudable. Conduce por un camiño que se pode resumir así: que facemos mal e que podemos facer ben para seguir cumprindo anos da forma máis saudable posible.

Punto de partida: o erróneo significado da lonxevidade ou a esperanza de vida. Rafael Guzmán García, autor do libro, explícao no podcast 'Cara a cara': "o importante non é a lonxevidade, é engadir vida aos anos e non anos á vida".

Dito doutra forma, ou apuntando a outras instancias: "o obxectivo de calquera Ministerio de Sanidade non debería ser ter unha poboación moi lonxeva sen ter en conta a calidade de vida desa poboación".

Rafael Guzmán García non escribiu ningún manual de autoaxuda. É especialista en medicamento de estilo de vida, acreditado polo Consello Profesional Médico Español, psiconeuroinmunólogo e osteópata con varios másteres en universidades españolas.

Con este título dá a coñecer "aqueles factores que nós podemos controlar e implementar no noso dia a dia para chegar á senectude sen ese medo que nos invade porque o asociamos a enfermidade, dor, sufrimento"; e unha boa noticia: "nunca é tarde para empezar a facer cousas que melloren a nosa calidade de vida".

Cada pauta ou recomendación para sumar anos saudables está argumentada polos seus coñecementos e experiencia.

Como fundamentais, o descanso: "non baixar de sete horas de soño nocturno si somos adultos, entre nove e dez se é adolescente e un mínimo de doce en bebés. A falta de soño é o factor que máis rápido envellece".

Ao soño hai que engadir o exercicio físico. "A día de hoxe o sedentarismo mata máis persoas que o tabaco. En España morren 150 persoas ao día por esa causa. Somos seres do século XXI cunha xenética fraguada fai máis de douscentos mil anos; entón o movemento era inherente ao ser humano", advirte.

Engade o coidado da alimentación e eliminar o estrés. A esta tétrada recomenda "vivir acorde aos nosos principios" e ter motivación: "se o cerebro non ten algo polo que levantarse cada día, o cerebro tira a toalla e o camiño ao envellecemento está asegurado. Nos países orientais atoparon o seu propósito de vida neles mesmos e ese é o segredo, facelo por un mesmo porque daquela todo o que veña, será un agasallo".

Durante o tempo que nos dedica hai outras alarmas que acende. Coidado ás pantallas e as redes sociais, está estudado que o seu resultado é, traducido do inglés, a 'podremia cerebral'.

Guzmán García engade que "canto máis tempo están a mirarse, a área prefrontal do cerebro reduce a súa actividade e isto non só diminúe a saúde física senón tamén a mental", afectando á memoria, a capacidade de resolver problemas, xestionar emocións ou controlar impulsos.

Non pasamos por alto a sinalada data deste pasado luns 28 de abril na península: o apagamento eléctrico masivo.

Á marxe dos perniciosos efectos económicos, como individuos ou como sociedade, "demostrou que nos convertemos en seres moi vulnerables coa tecnoloxía que nos invadiu. Estamos a perder a esencia humana dos nosos devanceiros e hai que pararse a pensar que o noso corpo responde a eses estímulos ancestrais e non aos actuais, que son os que nos levan aos fármacos".