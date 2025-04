A realidade das mulleres na música, a debate en Pontevedra coas Tanxugueiras

As integrantes do grupo Tanxugueiras pecharán este martes 8 de abril o ciclo de Faladoiros Feministas, promovido pola concellería de Igualdade no marco da programación municipal vencellada ao 8 de marzo, o Día Internacional da Muller.

O trío de pandeireteiras, formado por Aida Tarrío e as irmás Sabela e Olaia Maneiro, falarán da fenda de xénero e da realidade que viven as mulleres no mundo da música e da cultura en xeral.

Ademais, repasarán a súa experiencia como mulleres enriba do escenario e como artistas innovadoras, que adaptan a música tradicional a estilos actuais e non renuncian á súa lingua nai.

"Elas abriron fronteiras na lingua e amosaron que non hai fronteiras, e puxeron en valor o patrimonio inmaterial gardado polas mulleres", destaca a concelleira de Igualdade, Anabel Gulías.

Nas súas cancións repítense temáticas como o diálogo e entendemento entre os pobos, a defensa da lingua e a cultura galegas e o empoderamento da muller

Feminismo e Cultura, o terceiro e último faladoiro do ciclo, terá lugar na sala multiusos do Teatro Principal, a partir das sete da tarde, e estará moderado pola xornalista Chus Gómez.

O acceso é libre ata completar aforo.

Antes da cita do martes, os Faladoiros Feministas abordaron a consecución do principio de igualdade no mundo do deporte coa karateca Ruth Alonso e no da política coas parlamentarias autonómicas Raquel Arias (PP), Olalla Rodil (BNG) e Paloma Castro (PSOE).