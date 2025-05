Rías Baixas Acción quere converter o litoral nun plató cinematográfico cunha inxección de 170.000 euros

A Deputación de Pontevedra anuncia un incremento de recursos para consolidar as Rías Baixas como territorio privilexiado para a creación cinematográfica.

O presidente da institución provincial, Luis López, indicou este luns un aumento do 61% nas axudas a producións audiovisuais, que pasan de 105.000 euros a 170.000 euros para a nova edición do programa "Rías Baixas Acción".

A principal novidade desta convocatoria é a creación dunha liña específica para documentais, dotada con 70.000 euros, que complementa os 100.000 euros destinados ao patrocinio de curtametraxes, longametraxes e series. Esta ampliación responde ás necesidades expresadas polo propio sector, segundo destacou López durante a presentación.

"O audiovisual é un motor fundamental para a economía, o turismo e a cultura da nosa provincia", afirmou o presidente provincial, quen estivo acompañado polo deputado de Cultura, Jorge Cubela, e polos representantes da Academia Galega do Audiovisual e da Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), Milo Baños e Uxía Caride, respectivamente.

O programa ofrece agora apoios de ata 25.000 euros para longametraxes, 3.500 euros para curtametraxes e 15.000 euros para series na liña tradicional. A nova liña documental contempla 7.000 euros para documentais longos, 3.000 euros para documentais curtos e 3.000 euros para podcasts documentais. Ademais, os solicitantes poderán presentar dous proxectos, un por cada liña, ampliando así as posibilidades de financiamento para as produtoras.

"No estilo que temos nesta Deputación, que é escoitar e entender para logo atender, articulamos unha das grandes novidades do Rías Baixas Acción para o ano 2025", explicou López

O compromiso da Deputación co audiovisual galego esténdese máis alá deste programa. Recentemente presentouse o "Rías Baixas Film Fest", unha iniciativa para patrocinar festivais audiovisuais na provincia, e mantense a colaboración con certames como "Mulleres no Foco" ou a celebración da cerimonia de entrega dos Premios Mestre Mateo en Lalín.

Desde o sector audiovisual agradeceron o apoio institucional. "Reiteramos o noso agradecemento pola importancia que esta Administración lle mostra ao audiovisual galego", manifestou Milo Baños, mentres que Uxía Caride engadiu: "Nesta Deputación sempre atopamos unha man tendida".

Presentación de Rías Baixas Acción 2025Pablo Ajuria

O presidente provincial destacou o triplo impacto destas axudas: como escaparate internacional para as Rías Baixas, como motor económico que reparte riqueza por toda a provincia durante todo o ano, e como atractivo para profesionais que descobren o territorio e se converten en "embaixadores de excepción" nos seus lugares de orixe.

As produtoras interesadas poderán presentar as súas solicitudes desde a publicación das bases no BOPPO ata o 30 de agosto deste 2025. Na edición anterior beneficiáronse do programa seis produtoras, cifra que se espera superar nesta nova convocatoria grazas ao incremento orzamentario e á diversificación das liñas de apoio.