Roberto Taboada presenta un novo catálogo que reivindica o legado de Castelao

Coincidindo coa conmemoración do 75º aniversario da morte de Castelao, o coleccionista e investigador pontevedrés Roberto Taboada lanza un novo libro-catálogo titulado Fotolitos. Clichés da 1ª edición de Nós de Castelao. Editorial Hauser y Manet, 1931, na colección Roberto Taboada Rivadulla.

Unha publicación que leva aos lectores a unha inmersión visual e técnica no proceso de creación do emblemático Álbum Nós, unha das pezas fundamentais da arte galega e da obra do xenial artista de Rianxo.

O libro, elaborado a partir dunha selección exclusiva de fotografías e fotolitos pertencentes á colección privada de Taboada Rivadulla, propón unha visión única do proceso creativo e técnico que deu lugar á obra de Castealao publicada en 1931 en Madrid, pola imprenta Hauser e Manet.

Cada páxina mostra o fotolito orixinal á esquerda e o resultado impreso á dereita, permitindo apreciar o diálogo entre a fase de preimpresión e o deseño final, así como ofrecer unha visión detallada da evolución gráfica e do traballo artístico de Castelao.

Segundo explica na introdución do catálogo Roberto Taboada Puig, fillo do coleccionista e docente, o Álbum Nós non é só un fito estético e técnico, senón unha declaración de principios que reflicte o compromiso de Castelao coa identidade, a memoria e a cultura de Galicia.

Engade que, grazas ao coidado e paixón do coleccionista, agora é posible achegarse os materiais orixinais que conformaron esta obra mestra.

A publicación destaca a importancia do Álbum Nós como símbolo de resistencia e identidade, e recorda o momento en que Castelao recibiu os primeiros exemplares impresos, cunha mestura de ledicia e orgullo. "Aquelas primeiras impresións superaron as súas propias expectativas e foron un acto de amor pola súa terra", sinálase no texto.

A través do estudo e a recuperación dos fotolitos, o libro serve tamén como unha fiestra ao pasado, ao proceso de creación e á vontade do artista de perdurar no tempo.

En palabras de Taboada Puig, "Castelao non fixo un álbum calquera, creou un monumento visual á Galicia do seu tempo e do futuro".