Rock galego para dar e tomar nas rúas de Vilagarcía co ciclo 'Ágora Vermú'

A música rock en galego converterase na protagonista das mañás dominicais de Vilagarcía de Arousa durante o mes de xuño. O Concello presentou este 19 de maio a oitava edición do ciclo 'Ágora Vermú', unha proposta musical itinerante que levará cinco concertos gratuítos a diferentes barrios da cidade.

"Somos o concello máis musical de Galicia", destacou o alcalde Alberto Varela durante a presentación da iniciativa, que aposta por apoiar aos grupos emerxentes e galegos.

A concelleira de Cultura, Sonia Outón, explicou que a filosofía deste ciclo é "ir seguindo os grupos polas diferentes localizacións" e animar á veciñanza a "organizar xuntanzas con amigos e familia para desfrutar dun domingo diferente", dando así o pistoletazo de saída á tempada estival.

A primeira cita será o domingo 1 de xuño en Carril, onde a banda compostelá Xoubas, formada en 2015, ofrecerá a partir das 13:00 horas unha mestura de rockstedy, R&B e soul xamaicano.

O seguinte concerto terá lugar o domingo 8 no barrio do Piñeiriño, coa actuación de Noite Fechada, mítica banda do Salnés que regresa aos escenarios cunha proposta renovada do seu característico rock 'N'xebre'.

O ecuador do ciclo chegará o domingo 15 nos Duráns, onde actuará Espiño Band, proxecto liderado por Alfonso Espiño que mestura pop rock psicodélico underground en galego. Esta banda, gañadora do primeiro premio Galicia Creativa en 2016, representou á comunidade no SUNS Europe e participou en numerosos festivais de renome.

A programación continuará o domingo 22 na rúa Romero Ortiz coa actuación de The Limboos, que presentarán o seu cuarto disco 'Off The Loop', unha proposta que navega entre pasaxes lisérxicos, pop barroco e psicodelia, con influencias de Iggy Pop e Dan Auerbach.

O ciclo 'Ágora Vermú' concluirá o domingo 29 en Vilaxoán co concerto de Chaladura Rock, banda local formada en 2014 que renderá homenaxe "ao mellor rock de todos os tempos" cun repertorio que abrangue desde as cancións máis icónicas en inglés ata os éxitos modernos en español.

Todos os concertos serán de balde e comezarán ás 13:00 horas, converténdose nunha alternativa cultural para dinamizar as mañás de cara ao inicio do verán.