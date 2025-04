Sarabela Teatro actuará no auditorio municipal de Vilagarcía coa súa obra 'O dragón de ouro'

O Auditorio Municipal acolle a representación de 'O dragón de ouro', unha obra da popular compañía 'Sarabela Teatro' que chega a Vilagarcía o próximo venres ás 20:00 horas.

A peza conta a historia dos habitantes dun edificio situado nalgún lugar de Europa, en cuxo baixo se atopa un restaurante de comida chinesa que dá nome ao espectáculo.

As entradas xa están á venta por un prezo reducido de 5 euros.



Está recomendada para maiores de 18 anos e ten unha duración de 70 minutos.

O argumento fala das experiencias e vivencias persoais dos veciños dun edificio, tocando temas candentes como poden ser a inmigración ilegal ou a prostitución forzosa: "Unha noite, un traballador chinés sofre unha forte dor de moas na cociña do restaurante de comida rápida do baixo. Non ten permiso de residencia e tampouco atopa a súa irmá desaparecida. No balcón, un ancián quere retroceder no tempo mentres a súa neta, grávida, enfróntase ás ruínas da súa relación. Noutro andar, un home, deixado pola súa muller, visita o seu amigo, un tendeiro enigmático que obriga a unha moza chinesa á prostitución", contextualizan dende a propia compañía.



A obra foi escrita por Roland Schimmelpfenning, "sendo unha das pezas máis representadas a nivel internacional". Ademais, foi traducida por primeira vez ao galego por Catuxa López.

Os actores son Fernando Dacosta, Fina Calleja, Fran Lareo, Sabela Gago e Fernando González, que encarnarán un total de 17 personaxes, en 14 espazos diferentes, tecendo ata 6 historias ao mesmo tempo.



As entradas están dispoñibles en Ataquilla.com. O custe xeral é de 5 euros, pero conta con bonificacións para desempregados, maiores de 65 anos e titulares do Carné Xove. De non esgotarse, poranse á venda na billeteira do propio Auditorio o día da estrea ás 18:00 horas.



Trátase da última peza teatral do primeiro semestre incluída no calendario programado polo Concello en colaboración coa Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC), a través da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Esta iniciativa permite traer á Vilagarcía algunhas das funcións máis populares da escena galega. Anteriormente, puidemos desfrutar de 'Reconversión', sobre a crise do naval vigués; 'Kyoki', unha peza infantil que fala da importancia dos coidados; e máis recentemente de 'Sofá', sobre a crise que afronta unha parella debido á monotonía.