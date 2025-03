PODCAST. 'Sueña visualiza crea' ou o poder de transformar a túa vida en menos de trescentas páxinas

Curro Cañete estaba nun baixón emocional. Viaxou a Nova York até en cinco ocasións en dous anos e alí atopou o que estaba a buscar. Levado ao cinema podería dicirse que fixo un 'Come reza ama'. O resultado do vivido e aprendido explícao no libro que está a presentar estas semanas: 'Sueña visualiza crea'.

De coach pasa a ser como outra persoa que poida lerlle ou seguirlle: "tiven varias crises na miña vida. A xente pode pensar que porque escribamos libros de crecemento persoal estamos libres. Eu dedícome a isto porque a miña mente non é optimista a menos que a traballe e tiven bastantes dificultades coa miña felicidade ao longo da miña vida. Son un exemplo de que o que ensino téñomo que traballar continuamente e si descóidome podo empezar a ir para atrás e isto agora téñoo máis claro que nunca".

Nestas páxinas aparecen múltiples citas de persoas de éxito en diferentes ámbitos. Mesmo da Biblia. Esas referencias sérvenlle para explicar a súa metodoloxía cara á transformación persoal, cara ao éxito e a consecución dos soños. Fala da 'lei do ultrafoco' resultado do seu traballo con "persoas moi triunfadoras e deportistas de alto rendemento" e resúmea así: "mirar cara a un mesmo a nivel de pensamento, sentimento, palabra e acción é ultraenfocar; e entón o obxectivo valo a conseguir porque non te vas a render á primeira ocasión".

Outra das expresións que emprega é o 'plan de acción high performance', que traduce como "modo de vida altamente consciente" ou "estilo de vida de alto rendemento". Volve a esas persoas de referencia: "eu creo que o que fai triunfar ás persoas é o que está dentro da súa mente, non a sorte e esa mentalidade pódese aprender. Cando a aprendes, que é o que ensino, lévache a aproveitar a túa vida ao máximo e conseguir resultados".

Para fans da motivación e para persoas descridas tamén, tres principios deste manual: todo o mundo pode triunfar na vida. Como? "estamos a dicir que todo o mundo pode, pero non que sexa fácil. Todos merecemos unha vida feliz, cumprir os nosos soños máis importantes e ter a esperanza de que podemos cumprilos".

Segundo: todos somos capaces de converter os soños en realidade. Resposta: "estou convencido de que con paixón, ganas, traballo e disciplina os nosos soños auténticos conséguense. Se a vida puxo un desexo dentro de ti é porque tes capacidade de facelo realidade. A non ser que nos deixemos levar polas distraccións que ten a vida, temos o potencial para logralo".

E, terceiro: a vida xa valórache, agora valórate ti. Cañete arguméntaa: "creo que a vida entendida como intelixencia superior da que todos procedemos, xa nos vai valorar sempre. Moitas persoas non se valoran a si mesmas polo diálogo negativo interno que lles impide sacar a súa grandeza. O primeiro paso é que empecen a valorarse, que son dignos de amor, de realizarse e conseguir os seus propósitos".

Explicado o inicio do libro, se alguén se pregunta polo final, é este, testemuñado polo seu autor: "agora estou en moi bo momento e espero manterme así ao longo do tempo, con alegría, porque é cando se goza a vida".