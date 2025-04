As Tanxugueiras reivindican o papel da muller na música tradicional e contemporánea

O grupo Tanxugueiras foi protagonista este martes na sala multiusos do Teatro Principal dun encontro co público pontevedrés onde abordaron a realidade das mulleres no ámbito musical e cultural, poñendo o foco na súa experiencia como artistas que revolucionaron a música tradicional galega.

Aida Tarrío e as irmás Sabela e Olaia Maneiro compartiron co público as súas vivencias como mulleres artistas, nun coloquio moderado pola xornalista Chus Gómez, que pechou o ciclo de Faladoiros Feministas organizados pola Concellería de Igualdade.

Durante o encontro, as artistas afondaron na súa aposta por modernizar o patrimonio musical galego sen renunciar á lingua propia.

Destacaron a importancia de visibilizar o legado das mulleres na música tradicional. Afirmaron que o patrimonio inmaterial gardado polas mulleres é fundamental para entender a cultura galega..

Estas artistas, recoñecidas popularmente nos últimos anos, analizaron tamén a fenda de xénero que persiste no sector musical.

Ademais, as tres quixeron reivindicar o papel das súas letras como ferramenta de transformación social, onde abordan temas como o diálogo entre pobos, a defensa da cultura galega e o empoderamento feminino.

Este faladoiro sobre Feminismo e Cultura supón o final dun ciclo que contou previamente coa participación da karateca Ruth Alonso, quen abordou a igualdade no deporte, e das parlamentarias Raquel Arias, Olalla Rodil e Paloma Castro, que analizaron o papel da muller na política.