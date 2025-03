O Teatro Principal recibe un dos cuartetos de corda máis atractivos do panorama musical actual

Dentro da tempada 2024-2025 organizada pola Sociedade Filharmónica de Pontevedra, o luns 17 de marzo no Teatro Principal de Pontevedra, Cosmos Quartet (corda)ofrecerá un concerto no que interpretarán obras de Britten e Brahms.

O cuarteto está formado por Bernat Prat (violín), Helena Satué (violín), Lara Fernández (viola) e Oriol Prat (violoncelo).

Nacido en Barcelona en 2014, o Cosmos Quartet consolidouse como un dos cuartetos de corda máis atractivos do panorama musical actual, realizando a súa formación na European Chamber Music Academy e na Universidade de Hannover.

Desde os seus inicios a formación obtivo un amplo recoñecemento co Primeiro Premio no Concurso Irene Steels-Wilsing Foundation Competition 2018 de Heidelberg e o Primeiro Premio no Concurso de Música de Cámara BBVA Montserrat Alavedra 2018.

Desde a tempada 2021-22 até a 2023-24 foron cuarteto residente no Palau da Música Catalá de Barcelona.

Actuaron na Bienal de Cuartetos de Barcelona, no Liceo de Cámara XXI do Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Granada, Schubertíada de Vilabertran, Ibercamera Xirona, Círculo de Belas Artes de Madrid, Festival de Peralada, Festival Bal e Gai en Galicia, Festival Outono Musical Soriano, Quincena Musical de Donostia, Festival de Torroella de Montgrí, Ciclo de Música de Cámara Espazo Turina de Sevilla e o Festival Atrium Musicae de Cáceres, entre outros.

A nivel internacional foron convidados ao Wigmore Hall de Londres, Streichquartettfest de Heidelberg, Philarmonie de París, Palais deas Beaux Arts de Bruxelas, Konzerthaus de Berlín, SWR de Colonia, Festival Musik Plus de Innsbruck, Gante Festival van Vlaanderen en Bélxica, East Neuk Festival en Escocia e ao Festival MUSIC4L-MENTE de Portugal.

En maio de 2019 publicaron o seu primeiro rexistro discográfico co selo Seed Music que inclúe obras de Haydn, Brahms e Raquel García-Tomás.

En 2023, tamén con Seed Music, publicaron o segundo álbum que inclúe obras de Beethoven, Brahms e Octavi Rumbau, e en 2024 cun terceiro rexistro, completaron a gravación dos cuartetos de corda de Brahms.

En Pontevedra, o Cosmos Quartet ofrecerá o Cuarteto núm. 2. op. 36, de Britten, e o Cuarteto núm. 1 op. 51, de Brahms.