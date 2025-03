Tulsa esgota as entradas para o concerto do domingo no Salón García

A premiada cantante vasca Miren Iza, coñecida artisticamente como Tulsa, ofrecerá un agardado concerto este domingo no emblemático Salón García de Vilagarcía de Arousa.

A actuación, prevista para as 12:30 horas da mañá, forma parte do ciclo musical "Achégate ao Salón!" e xa ten todas as entradas vendidas.

A artista, recentemente galardoada co Premio Nacional de Músicas Actuales 2024 polo seu álbum "Amadora", chega a Vilagarcía nun momento doce da súa carreira.

Tulsa iniciou o seu percorrido musical no ano 2000 como integrante do grupo Elektrobikinis, antes de emprender a súa traxectoria en solitario.

Nos últimos anos destacan as súas colaboracións con figuras relevantes da escena musical española como Leiva ou Enrique Bunbury.

A oitava edición deste ciclo musical está a resultar "todo un éxito", segundo declaracións da concelleira de Cultura, Sonia Outón, quen subliñou que os abonos para os tres concertos esgotáronse en apenas 72 horas.

"É unha proposta totalmente asentada en Vilagarcía, cun estilo musical que gusta", afirmou a responsable municipal.

O ciclo, que comezou o mes pasado co concerto de Quique González, concluirá o vindeiro domingo 6 de abril coa actuación do dúo coruñés Escuchando Elefantes, formado por Carlos Tajes e Silvia Rábade, para o que tamén se esgotaron todas as localidades dispoñibles.