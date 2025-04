Si na primeira entrega de 'Mil ojos esconde la noche' Juan Manuel de Prada escolleu para a portada a fachada do cabaret parisiense El Infierno, na segunda entrega decántase por un lenzo dun dos personaxes desta voluminosísima novela: 'Unha festa o día da mobilización' de Daniel Sabater.

"Alude aos horrores da guerra, é un baile de esqueletos onde se mostran felicísimos porque vai morrer moita xente. Ten unha estética macabra, barroca, moi española, que me pareceu moi interesante. Mostra un tanto o clima no que transcorre a historia, un dos episodios máis lúgubres do século XX, a segunda Guerra Mundial e tamén cun aspecto sarcástico que corresponde á voz de Fernando Navales que é quen a conta", explica o autor no podcast 'Cara a cara'.

'Cárcel de tinieblas' discorre nos dous últimos anos da ocupación nazi de París, (o bienio anterior correspondía á primeira parte, 'La ciudad sin luz'), onde continúan o seu exilio nomes da cultura española como Gregorio Marañón, María Casares, César González-Ruano, Ana de Pombo, Picasso, Victoria Kent, Ana María Martínez Sagi, Carlos Fontseré, Daniel Sabater, Luís Felipe Solms, Mariano Daranas..., entre outros, baixo a mirada e accións de Navales.

Entre aquel elenco de mulleres, nesta ocasión Vitoria Kent atrae especialmente o foco da narración. "É un personaxe que me gusta moito e está moi pouco reivindicada mesmo polos seus 'militones', porque ela era do PSOE e hoxe case ninguén fala de Vitoria Kent e paréceme unha muller admirable en moitos sentidos", di durante a conversación.

Falamos igualmente doutra das mulleres exiliadas na capital francesa que transita e deixa o seu sinal nesta obra, a galega María Casares. Ademais das tribulaciones e xúbilos biográficos de 'Vitoliña' hai algún diálogo que Prada coloca á artista co que se desquita "dunha das cousas máis horrendas da actualidade"; isto é "mulleres con rostros plastificados que nada teñen que ver coa natureza humana". E é que fronte a elas "Casares foi unha muller que envelleceu con naturalidade".

Pola contra, entre os recoñecidos exiliados da novela, Pablo Picasso queda retratado no relato de Navales con accións nada loables cara ás mulleres ou algún dos que se consideraron amigos do pintor.

Preguntámoslle como interpreta unha coincidencia en múltiples críticas de 'Mil ojos esconde la noche': a riqueza léxica. "Creo que nos está falando de que a nosa linguaxe se está empobreciendo", responde e engade, "unha novela como esta desprega un estilo literario forte pero creo que en condicións normais non se destacaría. Tratei de escribir recuperando o sabor das palabras, unha tradición literaria con alusións á picaresca, a Cervantes a Quevedo e para a miña sorpresa chamou a atención".

Sabemos despois de falar con Juan Manuel de Padra que a súa intención é escribir outras dúas novelas máis con Navales como protagonista e que como esta "serán novelas de gran ambición e esixiranme moito traballo, sen dúbida". Con todo a próxima, "tocará outras teclas".