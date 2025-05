Visita guiada á exposición "Camaradas" na Fundación Manuel Moldes

A amizade como fío condutor para entender a arte galega contemporánea. Este é o eixo central da exposición "Camaradas", que actualmente acolle a Fundación Manuel Moldes en Pontevedra.

Esta exposición reúne obras significativas de nove dos máis destacados artistas galegos das últimas décadas.

A mostra, que xa está a recibir numerosos visitantes, presenta pinturas e esculturas de Manuel Moldes, Guillermo Monroy, Francisco Mantecón, Correa Corredoira, Jorge Barbi, Ignacio Basallo, Luis Borrajo, Mon Vasco e Xaime Cabanas, establecendo un diálogo artístico entre creadores unidos por lazos persoais.

Para afondar na comprensión destas conexións e descubrir as relacións que se establecen entre as diferentes obras expostas, a Fundación organizou unha visita guiada especial para este venres 16 de maio.

A actividade, que comezará ás 19:30 horas, estará dirixida polo co-comisario da mostra, Carlos L. Bernárdez, quen ofrecerá as claves para entender os "diálogos agochados" entre as pezas dos diferentes artistas.

A visita, de entrada libre e gratuíta, permitirá ao público coñecer de primeira man as motivacións e o proceso curatorial que deu forma a esta exposición colectiva, que busca poñer en valor non só a obra individual de cada artista, senón tamén as influencias mutuas e as conversas estéticas que mantiveron ao longo da súa traxectoria.

As persoas interesadas en participar nesta actividade poden achegarse directamente ás instalacións da Fundación Manuel Moldes, situadas na rúa Benito Corbal 47, no oitavo andar do edificio (con acceso pola rúa Javier Puig, 1) de Pontevedra, sen necesidade de inscrición previa.