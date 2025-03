Volve 'Fugas e Interferencias' coa experiencia de dez anos de reflexión académica sobre as performances

O congreso internacional Fugas e Interferencias, organizado polo grupo de investigación PE4 Imaxe e Contextos da Facultade de Belas Artes do campus de Pontevedra, celebra este ano a súa décima edición, consolidándose como un referente na investigación académica sobre a performance en España e Europa.

Desde a súa creación en 2015, esta iniciativa ten promovido o estudo e a difusión da arte de acción, unha disciplina artística aínda pouco explorada no ámbito teórico.

Co apoio da Vicerreitoría do campus de Pontevedra e do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), o congreso terá lugar entre o 6 e o 8 de novembro nas cidades de Pontevedra e Santiago de Compostela.

Ata o 22 de abril, investigadores e artistas poden presentar os seus traballos para participar nesta edición, que contará con cinco eixes temáticos centrados na análise da performance e as súas interaccións con outras disciplinas.

Durante estes dez anos, Fugas e Interferencias facilitou a publicación de 118 estudos sobre arte de acción, reunidos nos libros de actas das súas diferentes edicións.

Estas investigacións, asinadas por especialistas de máis de 44 universidades e centros de investigación de países como España, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil ou Polonia, contribuíron a enriquecer o panorama académico desta disciplina.

O profesor Carlos Tejo, codirector do congreso xunto coa investigadora e comisaria Marta Pol, destaca que o éxito e a continuidade deste evento radican na súa capacidade de adaptarse ás necesidades intelectuais e artísticas de cada momento.

"Quizais a continuidade do congreso sexa debida á capacidade de adaptarse ás necesidades intelectuais e artísticas de cada momento", sinala Tejo no DUVI.

O congreso combina conferencias plenarias, mesas de presentación de investigacións e un programa de performances, no que participan tanto artistas recoñecidos como estudantes de Belas Artes.

Esta mestura entre teoría e práctica permite unha visión integral da arte de acción, abordando tanto os seus aspectos teóricos como as súas manifestacións artísticas.

Ademais, o comité científico do congreso, composto por unha vintena de especialistas de 14 universidades de España, Portugal, Polonia, Italia e Arxentina, garantiu unha crecente diversidade temática.

Entre os eixes de análise desta edición destacan a reflexión teórica sobre a performance, as súas interseccións con outras disciplinas como a videoarte ou o teatro, e a súa relación co contexto político, especialmente desde a perspectiva de xénero e as teorías feministas.

Este congreso non só é o único en España dedicado exclusivamente á arte de acción, senón que tamén é un dos poucos en Europa que publica un libro de actas indexado, compilando as achegas teóricas de cada edición. Deste xeito, promove a investigación sobre a performance, unha práctica artística en constante evolución.