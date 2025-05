Xoubas animará o Carril este domingo no inicio do ciclo musical 'Ágora Vermú'

A Praza da Liberdade de Carril acollerá este domingo 1 de xuño, a partir das 13:00 horas, o concerto do grupo Xoubas, a primeira cita co ciclo musical 'Ágora Vermú'.

A actuación será totalmente gratuíta.

Xoubas nace a finais do 2015 en Santiago de Compostela. Está formada por catro integrantes Fran, batería e percusión; Diego, baixo eléctrico; Pablo, guitarra eléctrica; e Nerea, voz.

A banda promete animar ao público con cancións de rocksteady, R&B e soul xamaicano.

O denominador común dos seus integrantes é o respecto e gusto polas músicas de raíz.

Conta entre o seu repertorio con clásicos da música xamaicana e adaptacións de temas cubanos, mexicanos e arxentinos.

'Ágora Vermú' é un ciclo que busca estender a música aos barrios da localidade. Haberá outras catro actuacións repartidas polo Piñeiriño, Os Duráns, a rúa Romero Ortiz e Vilaxoán.

Deste xeito, o día 8 colle o relevo no barrio do Piñeiriño a banda de rock enxebre Noite Fechada, que regresa aos escenarios despois dunha temporada de descanso.

O día 15, e tras a boa acollida da ubicación na edición anterior, Os Duráns convértense en escenario para Espiño Band, unha banda de pop rock en galego.

O día 22 The Limboos aterra na rúa Romero Ortíz para presentar o seu cuarto álbum Off The Loop e o día 29 pechará o ciclo Chaladura Rock en Vilaxoán, unha banda de orixe vilagarciá que rende homenaxe aos clásicos rock en inglés pero tamén en español.

Para a concelleira de Cultura, Sonia Outón, a "filosofía" desta actividade é ir seguindo aos grupos polas diferentes localizacións e "animarse a organizar xuntanzas con amigos e familia para gozar dun domingo diferente", dando o pistoletazo de saída á tempada de verán.