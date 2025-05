Amargo debut de play-off para o Stellae Leis

Xerro de auga fría para o Stellae Leis Pontevedra no partido de ida do play-off polo ascenso a Segunda División.

O conxunto pontevedrés, que acabou a liga regular como primeiro de grupo, caeu por 3-2 fronte ao Albense FS despois de ir gañando 0-2.

O partido arrincou da mellor maneira para os visitantes, que saíron moi enchufados e atoparon o seu premio ao sete minutos de xogo cun gol de penalti transformado por Mario Paz.

Tres minutos despois, a fortuna sorriu ao bando pontevedrés cun desafortunado gol en propia porta de Dani Angus que puxo o 0-2 no macador.

Con todo, aínda quedaba moito partido por diante e o Albense non o quería dar por perdido. Así, co apoio da súa afección, aumentaron a presión e atoparon o camiño do gol no minuto 12 nas botas de Jesús Sepúlveda, que recortou distancias e meteu ao seu equipo de cheo na pelexa.

A insistencia local volveu dar os seus froitos xusto antes do descanso, cando Alejandro Martínez fixo o 2-2 que enviaba o duelo ao descanso.

Despois do paso polos vestiarios, a intensidade aumentou e os choques, as faltas e as amarelas sucedéronse.

Todo parecía abocado a un empate, ata que Jorge Blázquez emerxeu como heroe local, anotando o 3-2 a falta de cinco minutos para o final que daba a volta ao marcador e deixaba a eliminatoria cunha mínima vantaxe para o Albense.

O partido de volta disputarase o sábado 17 de maio ás 17:30 horas no Pavillón Monte Carrasco de Marcón, onde os pontevedreses buscarán darlle a volta á eliminatoria e seguir soñando co ascenso.

Consulta a acta neste enlace