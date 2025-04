Antía Jácome e Pablo Crespo clasifícanse para a Copa do Mundo de Szeged

O piragüismo pontevedrés estará presente na Copa do Mundo de Szeged, Hungría, da man de Antía Jácome e Pablo Crespo.

Os pontevedreses realizaron un gran papel no Selectivo Nacional Sprint Olímpico disputado no CEAR da Cartuxa, onde se enfrontaron aos mellores padeeiros nacionais para conseguir un lugar nos grandes compromisos internacional do ano.

Crespo foi o gran dominador do C1 1000, rexistrando un tempo de 3:49,83. Dani Grijalba (EP Aranjuez) e Diego Domínguez (Breogán O Grove) completaron o podio, con tempos de 03:52,18 e 3:53,22, respectivamente.

Pablo Crespo, non Selectivo Nacional de Sprint OlímpicoFederación Española de Piragüismo

No caso de Antía Jácome, protagonizou unha emocionante final no C1 200, impóndose nun duelo que se decidiu por centésimas.

Jácome fixo un tempo de 00:48,25, seguida de Viktoriia Yarchevska (Pinatarense), segunda con 00:48,39.

A tamén pontevedresa Claudia Couto foi terceira cun crono de 00:49,19

A segunda parte do proceso de selección, a dos barcos de equipo (K2, K4, C2, C4 tanto masculino como feminino), celebrarase para o primeiro de maio no encoro do Pontillón do Castro, en Verducido.