O Arena Handball Tour 2025 de balonmán praia terá parada en Sanxenxo

Tres anos despois, Sanxenxo volverá recibir ao circuíto nacional de balonmán praia, o Arena Handball Tour.

Farao ademais cun evento da máxima categoría, Arena 1.000, do mesmo xeito que no verán do ano 2022.

Así o confirmou tanto a Real federación Española de Balonmán como a Federación Galega de Balonmán.

O torneo Arena 1.000 Sanxenxo celebrarase na praia de Silgar os días 4, 5 e 6 de xullo.

A máxima categoría do Arena Handball Tour contará con seis competicións en 2025: