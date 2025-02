O arousán Óscar Marcos repite convocatoria coa Selección Española Sub-19

Óscar Marcos está a ser unha das sensacións da tempada na canteira do Celta de Vigo.

Asentado a pesar de ser aínda xuvenil no filial celeste en Primeira RFEF, o futbolista de Vilaxoán chamou xa a atención do adestrador do primeiro equipo, Claudio Giráldez, que o recrutou xa para participar en adestramentos co plantel de Primeira División.

As súas actuacións en Primeira RFEF e na Selección Española Sub-19 non pasaron desapercibidas, e de feito este martes recibiu unha nova citación do combinado nacional.

Paco Gallardo, seleccionador da sub-19 masculina, incluíu o arousán na lista de 24 convocados para un dobre encontro amistoso fronte a Noruega.

Estes partidos de España Sub-19 disputaranse o martes 25 de febreiro no Estadio Rico Pérez de Alacante e o día 27 no Estadio Guillermo Amor de Benidorm.

Nesta concentración a Selección Española prepará a Rolda 2 do Campionato de Europa que lle enfrontará no mes de marzo a Italia, Francia e Letonia.

No que respecta a Óscar Marcos, xa con ficha da Celta Fortuna en Primeira RFEF de maneira oficial desde o pasado mercado de inverno, acumula esta campaña 1.219 minutos no filial céltico.

En concetro participou en 17 xornadas de liga na terceira categoría de fútbol nacional, 15 delas como titular, anotando dous goles.