As artes marciais mixtas (MMA) chegan a Bueu cunha velada de 14 combates

O pavillón municipal de Beluso, en Bueu, converterase o vindeiro sábado 24 de maio no epicentro das artes marciais mixtas (MMA) de Galicia e mesmo de España.

Da man do Club de Loita do Morrazo, alí celebrarase a II Fight Night Rías Baixas.

Será un evento con ata 14 combates e cun cabeza de cartel de auténtico luxo, aínda que non suba ao ring.

En Bueu estará unha das figuras nacionais no maior circuíto internacional de MMA, a Ultimate Fighting Championship (UFC).

Trátase do asturiano Joel Álvarez, que ten previsto impartir un seminario no propio pavillón de Beluso o venres 23 de maio.

A velada dará comezo ás 19.00 horas da tarde.

As entradas, a un prezo de 20 euros, poden adquirirse no propio pavillón de Bueu (sala 25), na Imprenta Baroga de Bueu e no Gym La Fábrica Pontevedra.