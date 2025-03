O Atlético Villalonga asegura a permanencia a pesar da derrota ante o Racing de Santander

O Atlético Villalonga xogará un ano máis en Segunda RFEF, a pesar da derrota sufrida en San Pedro fronte ao Racing de Santander por 1-3.

O equipo dirixido por Romina Dadín ten matematicamente asegurada a permanencia a falta de catro partidos para que conclúa a liga regular.

O partido comezou cunha boa formulación das celestes, que xeraron ocasións e mantiveron a posesión do balón, aínda que sen lograr traducilo en goles.

Con todo, tras unha perda defensiva no minuto 30, o Racing de Santander adiantouse por medio de Carol Hernández, facendo un tanto que caeu como un xerro de auga fría na parroquia local.

No arranque da segunda parte as cousas complicáronse aínda máis para as de Sanxenxo e, apenas dous minutos despois da continuación, Jimena Cabrero anotou o 0-2 para o Racing tras un centro lateral.

A partir dese momento, o Atlético Villalonga lanzouse en busca do gol á desesperada, pero a remontada antollábase complicada, especialmente despois de que Goretti ampliase a vantaxe das cántabras cun gol de penalti á hora de xogo.

Xa no minuto 88, as de Sanxenxo anotaron o 1-3 co que concluíu o partido grazas a un tanto de Machado, que aproveitou un balón repelido pola madeira tras unha boa transición ofensiva do seu equipo.

A pesar deste resultado, o Atlético Villalonga está a 13 puntos do descenso cando tan só restan 12 en xogo, asegurando así a permanencia en Segunda Federación.

Consulta a acta neste enlace