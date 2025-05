Caldas de Reis prepárase para recibir a 800 promesas do taekwondo pontevedrés

O taekwondo converterá Caldas de Reis nun "fervedoiro de deportistas, clubs e acompañantes".

O pavillón municipal de Caldas prepárase para acoller o vindeiro sábado 10 de maio o Campionato Escolar Provincial de técnica, exhibición e freestyle Xunta de Galicia.

Unha cita na que participarán máis de 800 deportistas, novas promesas do taekwondo provincial de entre 5 e 16 anos de idade.

A cita, organizada polo Club Número Phi en colaboración do Concello e o apoio da Federación Galega de Taekwondo, foi presentada este luns no salón de plenos.

En concreto competirán no campionato 600 deportistas na modalidade de técnica, 200 na de exhibición e 20 máis na de freestyle.

Todo iso nunha maratoniana xornada con dobre sesión, de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.30 horas.

"Temos claro que ter Caldas chea de promesas do taekwondo e de moita máis xente este sábado é moi positivo non só para poñer en valor o deporte, senón tamén polo impacto que ten na economía da vila", explicou na presentación o concelleiro de Deportes, Manuel Fariña, acompañado da responsable do Número Phi, Lúa Piñeiro, e a vicepresidenta da Federación Galega, Noelia Pérez.