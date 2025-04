Camila Costa sentencia o Marín Futsal cun repóquer e agrava a súa crise

Con nin máis nin menos que cinco goles, a brasileira Camila Costa sentenciou a un Marín Futsal que ve como as súas aspiracións por conservar a categoría vanse esfumando aos poucos.

As da Raña, necesitadas dunha vitoria para manter vivas as súas opcións de salvación, saltaron á cancha coa intención de dominar o encontro, pero a falta de acerto nos metros finais impediu que se adiantasen no marcador.

As que si que atoparon o seu camiño ao gol foi o Castro nos últimos compases do primeiro tempo e con Dani Sousa como protagonista.

O 1-0 fíxoo de cabeza, a pase de Jenny, e o segundo, tras outro intento de remate de cabeza a saque de banda de Ontiveros, que obrigou a Guida a tentar despexar, con tan mala sorte que acabou anotando na súa propia portaría.

Ao comezo do segundo tempo o Marín Futsal tentou cambiar o rumbo do partido co xogo de cinco, pero non deu resultado.

Camila Costa, tras roubar o balón no centro da cancha, anotou o terceiro gol, e pouco despois, ampliou a vantaxe cun tanto desde a súa propia área, aproveitando un ataque errado dos xogadores de More.

Co partido xa sentenciado, a brasileira completou a súa exhibición goleadora con tres tantos máis.

O primeiro, á saída dun saque de esquina; o segundo, desde a súa propia área a porta buxán; e o terceiro, tras unha combinación con Jenny Santos co que puxo o 7-0 co que finalizou o enfrontamento.