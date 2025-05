O canteirán granate Adrián Gómez, rumbo a Valencia

O Pontevedra Club de Fútbol resígnase a dicir adeus a un dos maiores activos da súa canteira.

O dianteiro Adrián Gómez, que esta campaña se destapou como goleador no equipo granate da División de Honra Xuvenil, non seguirá no club a próxima tempada.

Segundo avanza o medio valenciano EsportBase e confirmaron as fontes consultadas por PontevedraViva, Adrián atópase en negociacións avanzadas para asinar polo Valencia CF.

Faríao, segundo o citado medio, cun contrato para o tres próximas tempadas ante o que dificilmente pode competir a entidade pontevedresa.

Adrián Gómez, ao que aínda lle resta un ano como xuvenil, pechou a tempada como máximo goleador do Grupo I de División de Honra con 24 tantos en 29 partidos, sendo o terceiro máximo artilleiro contando o resto de grupos da máxima categoría.

Unhas cifras que resultaron claves para lograr a permanencia do Pontevedra na elite xuvenil.

Será un reto de altura para o pontevedrés nunha das canteiras, a de Valencia, máis fortes do fútbol nacional.

Formado no Salgueiriños até a categoría cadete, Adrián tamén defendeu o seu primeiro ano como xuvenil a camiseta do Arosa.