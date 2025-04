A clase politica envórcase co equipo: "É a categoria mínima na que ten que estar o Pontevedra"

A clase política, como a afección, non quixo perderse a tarde de fútbol en Pasarón. Rematado o partido, e co ascenso directo xa confirmado, todos amosaron o seu apoio ao equipo e compartiron a alegría do Pontevedra Club de Fútbol.

"Non veño tanto como me gustaría, pero hoxe era unha ocasión moi especial para estar e a verdade é que é unha maravilla", dixo o presidente da Xunta de Galicia, o pontevedrés Alfonso Rueda.

Rueda considera que o equipo "merecíao" e, aínda que recoñeceu que "o ano que vén xa vai ser complicado", co equipo en Primera Federación, amosou todo o seu apoio ao club e animou a celebrar o logro.

Alentou o presidente galego a afección e o club: "hai que ir momento a momento e isto é un momento para gozalo moitísimo. Os momentos bos hai que saber gozalos".

Tampouco quixo faltar o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, que insistiu en que o ascenso "era o obxectivo" a principio dunha temporada que foi "redonda".

Luís López celebra con Lupe Murillo o ascenso do Pontevedra. Ao seu carón, Alfonso RuedaDeputación de Pontevedra

Sobre o partido contra o Laredo, destacou que estivo "en todo momento estivo controlado" a pesar da "descarga de presión sobre o líder" que supón xogar contra o pechacancelas, pola presión de gañar.

A Primeira Federación, para o presidente provincial, "é a categoria mínima na que ten que estar a Pontevedra" e garantiu o apoio da Deputación. Así, lembrou que a institución provincial é "o principal sponsor" do club.

O vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, tamén presenciou o partido e destacaou a "alegría" do ascenso, pois "leva moito tempo nunha categoría que non se merece".

Aproveitou para "poñer en valor tamén á presidenta, a Lupe Murillo", de quen dixo que "fixo un traballo excepcional nestes anos e por fin se ve".

De cara ao próximo ano na nova categoría, animou a "seguir luchando" e amosouse seguro de que "co apoio da afección é todo moito máis fácil".

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, tampouco faltou á cita e, confirmado o ascenso, indicou que é "importante" ter conseguido tal logro dous partidos antes de acabar a Liga, pois demostra "solvencia".

"Estamos en Primeira Federación e a loitar por seguir subindo", animou Lores, que insistiu en que "Pontevedra sempre foi así, ten aspiracións moi altas" e en que os granates teñen "equipo para estar en Primeira Federación e competir aí".

Garantiu o apoio do Concello: "estaremos apoiando como sempre". A Corporación municipal de Pontevedra, encabezada polo alcalde, recibirá este luns 21 de abril ao equipo na Casa Consistorial. Será ás 20.00 horas.

Sobre o equipo, asegurou que "está xogando ben", sinalou que os partidos da Copa do Rei foron "impresionantes" e insiste en que "é un equipo dunha categoría moi superior".

Tivo tamén palabras para a afección, que se envorcou co club: "a xente quere ganar e quere ascender e quere moitas cousas". Destacou que "hai unha afección moi grande no Pontevedra; ademais, creo que se incrementou bastante o número de socios esta tempada porque os resultados son positivos e se disfruta".