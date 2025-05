A Copa do Mundo de Szeged mide o nivel da armada pontevedresa tras os Xogos Olímpicos

Primeira proba de nivel internacional para a armada do piragüismo pontevedrés despois dos Xogos Olímpicos de París 2024.

Até Hungría viaxa unha ampla representación da comarca para participar desde este venres 15 de maio e até o domingo 18 na Copa do Mundo Sprint de Szeged, primeira da tempada.

Será unha boa oportunidade para medir as forzas tras meses de preparación nun segundo plano.

A canoa centrará gran parte da atención pontevedresa.

Antía Jácome (Club Náutico Sevilla) competirá en Szeged no C-1 200 metros e tamén no C-2 500 xunto á madrileña María Corbera, a súa parella en París 2024.

En categoría masculina estará presente o pontevedrés Adrián Sieiro (O Muíño) tras ofrecer un gran nivel no recente Selectivo xunto a Daniel Grijalba. Competirá no C-2 500 do mesmo xeito que os bronces olímpicos Diego Domínguez (Breogán do Grove) e Joan Antoni Moreno.

Jaime Duro e Pablo Crespo, ambos da Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, participarán no C-1 1000 metros.

Por último, na longa distancia (C-1 5.000 metros) está inscrito o propio Jaime Duro e tamén Noel Domínguez (Breogán).