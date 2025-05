Deporte, paisaxe e tradición unidos no Maratón de Fátima

Campelo quenta motores para acoller a undécima edición do tradicional Maratón de Fátima, unha proba referente no calendario local que se celebrará o sábado 31 de maio.

O alcalde de Poio, Ángel Moldes, e o presidente da Asociación de Vecinos de Campelo, Manuel Ligero, presentaron este venres a carreira, destacando o seu arraigamento e a participación de toda a comunidade.

"O maratón de Fátima é moito máis que unha cita deportiva, é un evento que suma tradición e historia dun pobo. Unha cita que involucra a moitos colectivos e que conta coa participación de grandes e pequenos", afirmou Moldes, quen engadiu que a proba atrae participantes, chea de vida as rúas de Campelo e combina deporte, paisaxe e tradición, converténdoa nunha experiencia única.

A inscrición é gratuíta para todas as categorías, desde os máis pequenos até os maiores de 66 anos, e estará aberta até o 28 de maio a través da Federación Galega de Atletismo en carreirasgalegas.com. Actualmente xa se rexistraron preto de 200 persoas e as inscricións "avanzan a bo ritmo".

A recollida de dorsais e chips realizarase o mesmo día da proba, entre as 17:45 e as 18:50 horas. A carreira absoluta comezará ás 19:00 horas desde a Praza da Granxa, que tamén será a liña de meta. O percorrido transcorrerá por diferentes espazos do municipio.

Ademais da proba absoluta, estableceron oito categorías adicionais en función da idade e a distancia: chupete (até 3 anos), biberón (nados entre 2020 e 2022), xouba (entre 2019 e 2016), xurel (de 2015 a 2012), besugo (entre 2011 e 2008), sénior (entre 2007 e 1990), Máster A (de 1989 a 1976) e Máster B (até 1975), tanto femininas como masculinas.

Entregarán premios ás tres primeiras persoas clasificadas en cada categoría (a partir dos nados en 2016), así como distincións aos primeiros atletas locais na carreira absoluta.

Ángel Moldes aproveitou a presentación para destacar que o Concello de Poio está a consolidarse como un referente na organización de eventos e citas deportivas e lembrou que esta mesma fin de semana A Seca será escenario dunha concentración de escolas de rugby de toda Galicia, da xornada "Xogade coas motos", ademais doutras citas de primeiro nivel como a saída de La Vuelta desde Poio en setembro.

"Un amplo abanico de propostas ao longo de todo o ano que demostran a capacidade do noso concello para organizalas, pero que tamén converten a Poio nun lugar atractivo, dinámico e de referencia, non só para a veciñanza do noso concello, senón tamén de toda a comarca e provincia que visitan e participan das nosas actividades e enchen de vida as nosas rúas, algo fundamental para o desenvolvemento socioeconómico do noso municipio", concluíu Moldes.