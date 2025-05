Destacada actuación pontevedresa na Copa do Mundo de Szeged

A cidade húngara de Szeged volveu converterse este fin de semana no epicentro do piragüismo mundial coa celebración da Copa do Mundo 2025, onde a Selección Española asinou un gran fin de semana con oito medallas e múltiples postos de finalista.

Un dos momentos máis destacados chegou co ouro do K4 feminino na distancia de 500 metros. Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández e Bárbara Pardo impuxéronse ás potentes seleccións de Hungría e Alemaña cun tempo de 1:33.80. As húngaras foron segundas (1:34.59) e as alemás completaron o podio (1:34.93).

O C2 masculino 500 metros tamén brindou alegrías á delegación española, que logrou un histórico dobrete. Joan Antoni Moreno e Diego Domínguez proclamáronse campións cun tempo de 1:46.68, mentres que Daniel Grijalba e Adrián Sieiro colgáronse a medalla de prata (1:46.79). O bronce foi para a parella neutral de Zakhar Petrov e Ivan Shtyl (1:47.45).

No C1 feminino 200 metros, Viktoriia Yarchevska dominou a final cun tempo de 49.02, logrando a vitoria por diante da neutral Ekaterina Shliapnikova (49.83) e a polaca Katarzyna Szperkiewicz (49.92).A pontevedresa Antía Jácome, tamén presente na final, finalizou en sexta posición, a 1.88 segundos da medalla de ouro.

Pablo Graña alzouse coa prata no C1 masculino 200 metros, tras unha emocionante pugna co chinés Yuebin Yu, que levou o ouro cun tempo de 39.12, só doce centésimas por diante do español (39.24). O bronce foi para Ivan Shtyl (39.36).

Carlos Arévalo sumou unha medalla de bronce no K1 masculino 200 metros. A axustada final resolveuse cun dobre ouro compartido entre o serbio Strahinja Dragosavljevic e o portugués Messias Baptista, ambos cun tempo de 34.66, mentres que o español pechou o podio en 34.79.

No C2 feminino 500 metros, Antía Jácome e María Corbera lograron unha meritoria sexta posición (2:00.73) nunha final de altísimo nivel, dominada polo dúo de Hungría (1:57.12).

María Moreno e Viktoriia Yarchevska colgáronse a medalla de bronce no C2 feminino 200 metros cun tempo de 1:57.65, só por detrás de Hungría e China (1:57.48).

Jaime Duro fíxose coa prata no C1 masculino 5000 metros (23:37.91), por detrás do cubano José Ramón Pelier Córdova (23:20.97). O seu compañeiro Noel Domínguez terminou en sexta posición (24:45.51).

O K4 masculino 500 metros, formado por Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper e Álex Graneri, rozou o podio, finalizando en cuarta posición (1:20.67). A vitoria foi para Hungría (1:20.32).

Estefanía Fernández foi quinta no K1 feminino 5000 metros (24:32.43). A sueca Melina Andersson levou a vitoria (23:23.00).

No K2 feminino 500 metros, Estefanía Fernández e Begoña Lazkano terminaron sétimas (1:52.33). A final foi dominada por Polonia (1:48.86).

Finalmente, no C1 masculino 1000 metros, Pablo Crespo acabou en sétima posición (4:00.40). O checo Martin Fuksa coroouse campión (3:54.64).