Dous donos de bares de Sanxenxo e Cambados, condenados por piratear partidos de La Liga

Sentenza xudicial contra a emisión son permiso de partidos de fútbol en establecementos hostaleiros da comarca.

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº4 de Cambados emitiu dúas sentenzas nas que condena dous propietarios de bares, situados en concreto en Sanxenxo e en Cambados, como autores dun delito leve contra o mercado e consumidores, enmarcado no artigo 286.4 do Código Penal, por emitir partidos de fútbol de forma fraudulenta por fóra das canles legais autorizadas.

En ambos os dous casos impúxoselles o pago dunha multa de 90 euros e a obriga de indemnizar á Liga de Fútbol Profesional con 255,73 e 705,89 euros, respectivamente, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Explica a maxistrada nas súas sentenzas que "toda emisión de partidos de LALIGA en establecementos de hostalaría contratada a través dos operadores de televisión habilitados incorpora un logotipo acreditativo do contrato de establecemento público, o cal se sitúa na esquina inferior dereita".

O caso relativo ao bar situado en Sanxenxo é o que deberá abonar unha indemnización maior. Foi inspeccionado o día 31 de agosto de 2024 cando se estaba retransmitindo o partido Barcelona-Real Valladolid CF, e o 1 de outubro de 2024, cando se televisaba o partido ŠK Slovan Bratislava-Manchester City FC da Champions League.

Pola súa banda o establecemento de Cambados foi froito dunha inspección o 1 de setembro de 2024 cando se estaba retransmitindo o partido Real Madrid-Real Betis.

"O representante legal do bar recoñeceu que se emitiron os partidos de forma non autorizada sen os identificadores e medidas de seguridade necesarios que deben aparecer cando se contrata a emisión dos partidos cun operador de televisión autorizado, utilizando equipos ou programas informáticos non autorizados en España nin en ningún estado membro da Unión Europea, deseñados ou adaptados para facer posible devandito acceso, é dicir, que foran alterados fraudulentamente para permitir o visionado de devanditas canles de pago", explica a sentenza.

As sentenzas son firmes e non cabe a opción de presentar recurso.

Segundo o TSXG na actualidade no partido xudicial de Cambados hai abertos unha decena de procedementos por presuntamente piratear partidos, todos eles por mor de denuncias formaladas pola Liga de Fútbol Profesional.